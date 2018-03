Rozśpiewany Dzień Kobiet z Niżańskim Centrum Kultury

[ZDJĘCIA] 8 marca mury Szkoły Podstawowej nr 5 w Nisku wypełniły śpiew oraz muzyka. Wszystko to za sprawą lirycznego wieczoru, który specjalnie z okazji Dnia Kobiet, przygotowało Niżańskiego Centrum Kultury „Sokół”.

Wieczór rozpoczął się od życzeń. Wszystkim paniom dziękowano za ich dobre serce oraz za to, że są obecne w życiu mężczyzn każdego dnia.

W programie artystycznym zaprezentowali się aktorzy teatru „Kontynuacja” oraz grupy wokalno-instrumentalne z niżańskiego NCK.

Na zakończenie, przed gośćmi wystąpił Dominik Dudzik, któremu na gitarze towarzyszył Dominik Maślach.

Muzycy zaprezentowali utwory z pogranicza jazzu, soulu oraz swingu. Najwięcej emocji dostarczyły jednak słuchaczom nastrojowe ballady w niecodziennych aranżacjach.

Dominik Dudzik to muzyk pochodzący z Rudnika nad Sanem. Na co dzień mieszka i pracuje w Lublinie. Ma za sobą występy w programach takich jak: The Voice of Poland, czy Szansa na Sukces.

Kamila Brzezińska