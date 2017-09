„Z wdzięczności za…”

Stowarzyszenie Literackie „Witryna” zaprasza na mszę św. w intencji zmarłej koleżanki Teresy Ujdy. Nabożeństwo odbędzie się w kościele p.w. Św. Wojciecha w dniu 3 października 2017 o godz. 17:00 w Rzeczycy Okrągłej. Po mszy, członkowie Stowarzyszenie zapraszają również na spotkanie promujące pośmiertny tomik Teresy, które odbędzie się w Domu Ludowym również w Rzeczycy Okrągłej tego samego dnia o godz. 18:00.

Na tę okoliczność zorganizowany został dojazd i powrót busem PKS. Chętni proszenie są o kontakt, e-mailowy, SMS-owy lub telefoniczny do 29 września do godz. 9:00 pod nr tel 697-130-040. Ilość miejsc ograniczona – ok. 19.