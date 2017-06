Z Ulanowa do Gdańska

Już w najbliższy weekend w Ulanowie odbędą się coroczne Ogólnopolskie Dni Flisactwa. Tegoroczna edycja będzie wyjątkowa bowiem w niedzielę zebrani na ulanowskim stadionie pożegnają członków Bractwa Flisackiego pw. św. Barbary, którzy na tratwach wypłyną do Gdańska. Jak wyjaśnia cechmistrz bractwa, w ten sposób flisacy chcą włączyć się w obchody Roku Rzeki Wisły.

Flis Roku Rzeki Wisły Ulanów – Gdańsk 2017 to pełna nazwa flisackiego przedsięwzięcia. – Jako członkowie Bractwa Flisackiego stojącego na straży polskich tradycji flisackich czujemy obowiązek przekazywania wiedzy i fachu flisackiego szerokiego gremium podczas wydarzeń związanych z Rokiem Rzeki Wisły odwiedzając wiele miejscowości na trasie Ulanów – Gdańsk, w tym Festiwal Wisły – spotkanie wszystkich wodniaków, którzy rekonstruują dawne drewniane jednostki – wyjaśnia cechmistrz bractwa Kamil Chmielowski. Festiwal na odcinku Wisły pomiędzy Włocławkiem a Toruniem trwający cztery dni organizuje Kujawsko-Dobrzyńska Organizacja Turystyczna.

Flis odbędzie się tradycyjną historyczną tratwą o długości około 70 metrów zbudowaną przez retmanów i flisaków tradycyjnymi narzędziami. – Atmosfera na tratwie będzie taka sama jak przed wiekami: gwara, nazewnictwo, pieśni, stroje, zwyczaje, obrzędy, potrawy co przedstawi prawdziwy i niepowtarzalny obraz flisactwa – wylicza Chmielowski. – Podczas postojów w miejscowościach przez które będzie przepływać flotylla flisu chcemy zaprezentować naszą kulturę poprzez wspólne biesiadowanie, występy zespół regionalnych, kapeli flisackiej, prelekcje retmanów, projekcje filmu „Flisackie tradycje Ulanowa” będącego częścią tworzonej dokumentacji na Listę reprezentatywną niematerialnego dziedzictwa kulturowego ludzkości UNESCO, czy darmowe spływy historycznymi galarami ulanowskimi po okolicy, podczas których możemy przedstawić historię flisactwa, stowarzyszenia i promować zapomniany zawód flisacki, naszą gminę, powiat i województwo na terenie całego kraju. Dodatkowo flis to doskonały czas to stworzenia profesjonalnych sesji zdjęciowych według wytycznych zamieszczonych przez organizację UNESCO do wniosku dokumentacji na Listę reprezentatywną niematerialnego dziedzictwa kulturowego ludzkości UNESCO.

Flis rozpocznie się podczas Ogólnopolskich Dni Flisactwa 2017, które odbędą się w Ulanowie już w najbliższy weekend.

Trasa Flisu Roku Rzeki Wisły Ulanów – Gdańsk 2017:

2 lipiec Ulanów (niedziela)

3 lipiec Stalowa Wola

4 lipiec Radomyśl

5 lipiec Zawichost

6 lipiec Józefów nad Wisłą

7 lipiec Solec

8 lipiec Kazimierz (sobota)

9 lipiec Dęblin (niedziela)

10 lipiec Wróble-Wargocin

11 lipiec Latków

12 lipiec Czersk

13 lipiec Gassy

14 lipiec Warszawa

15 lipiec Jabłonna(sobota)

16 lipiec Zakroczym (niedziela)

17 lipiec Czerwińsk

18 lipiec Kępa Polska

19 lipiec Płock

20 lipiec Włocławek

Festiwal Wisły 2017

12 sierpnia Włocławek (sobota)

13 sierpnia Nieszawa (niedziela)

13 sierpnia Ciechocinek (niedziela)

14-15 sierpnia Toruń

16 sierpnia Solec Kujawski

17 sierpnia Kozielec

18 sierpnia Chełmno

19 sierpnia Grudziądz (sobota)

20 sierpnia Gniew (niedziela)

21 sierpnia Tczew

22 sierpnia Gdańsk