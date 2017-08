Z tabletami do Muzeum

Wideo-przewodnik po Muzeum Jana Pawła II w Stalowej Woli z lektorem i tłumaczem języka migowego (PJM) jest już dostępny. Przy wybranych obiektach muzealnych zostały umieszczone kody QR, które po zeskanowaniu można odtworzyć w telefonie lub tablecie z dostępem do internetu. Wideo-przewodnik został opracowany przez Stowarzyszenie Kulturalno-Sportowe Niesłyszących „Surdostal” i Muzeum Jana Pawła II w Stalowej Woli w ramach projektu pn. „Muzealne WID-OKÓ-WKI. Intermedialny przewodnik artystyczny dla osób niesłyszących”. Z przewodnika mogą korzystać także osoby słyszące. Nagrania wideo dostępne są również na stronie internetowej Muzeum w formie wirtualnego przewodnika (zakładka: Wideo-przewodnik PJM).

Projekt jest realizowany od czerwca do grudnia 2017 r. Ma on na celu przybliżyć osobom niesłyszącym historię lokalną, która została pokazana na wystawie w Muzeum Jana Pawła II. Działanie zmierza do zaktywizowania niesłyszących do pogłębienia wiedzy o lokalnej historii, zainteresowania tą formą aktywności inne ośrodki pracujące z niesłyszącymi, dotarcie i podzielenie się historią i dziedzictwem naszego regionu za pośrednictwem przygotowanych filmów i prowadzonych zajęć edukacyjnych.

Projekt otrzymał dofinansowanie z budżetu Gminy Stalowa Wola.