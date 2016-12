Z Pilchowa do Warszawy

Stalowa Wola od samego początku istnienia nie miała szczęścia do kolei. Co prawda przed wojną utworzono przy jednotorowej linii kolejowej Rozwadów-Przeworsk przystanek osobowy, ale linia kolejowa rozdzielała miasto na dwoje. Był przed wojną projekt budowy magistrali kolejowej Śląsk- Wołyń, która jako trzytorowa przebłagałaby przez Stalową Wolę w głębokim wykopie, aby nie utrudniała ruchu drogowego. Ale do realizacji tej inwestycji nie doszło. Przeszkodził wybuch wojny.

Drugi tor

Na początek trochę historii. W listopadzie 1890 roku Sejm krajowy Galicji rozpatrywał sprawę budowę kolei z Rozwadowa do Rzeszowa. Wtedy bowiem do władz galicyjskich napływały w tej sprawie petycje, zwłaszcza od wielkich właścicieli dóbr; z Niska (Olivier de Rességuier), Rudnika (Ferdynand Hompesch, notabene poseł na Sejm w Wiedniu), Łętowni (Róża hr. Tarnowska), Sarzyny i Leżajska (Roman hr. Potocki), Grodziska (Domicela br. Branhidy). Sejm krajowy wezwał rząd, by ze względu na niewątpliwą pożyteczność i konieczność połączenia stacyi kolejowej Rozwadów, ze stacyą kolei państwowej Rzeszów lub innej stacyi Karola Ludwika, bezzwłocznie do budowy tej przystąpił i w tym celu do budżetu państwowego na rok 1891 odpowiednie sumy wstawił. Decyzja o budowie zapadła, w partycypowaniu jej uczestniczył rząd austriacki. Warto dodać, że o jej podjęciu zadecydowały także wojskowe plany strategiczne.

Prace trwały kilka lat, tak że 30 września 1899 roku Rozwadów został połączony z Przeworskiem a więc z linią Kraków – Lwów, która funkcjonowała już prawie 30 lat. Ale linię kolejową dla publicznego ruchu otwarto 14 stycznia 1900 roku. Z Rozwadowa do Przeworska prowadził jeden tor. Zbudowano wtedy stację w Nisku, Rudniku, Łętowni, Sarzynie, Leżajsku, Grodzisku. W Tryńczy był tylko przystanek osobowy i dla „ograniczonego ruchu pakunkowego”, jak informowała prasa. W Rozwadowie w owym czasie naczelnikiem stacji był Władysław Rabczański, adiunktem Stefan Ciosłowski.

W Polsce niepodległej linia kolejowa Rozwadów-Przeworsk była taka sama jak za nieboszczki CK Austrii. Znaczącą przebudowę węzła kolejowego w Rozwadowie przeprowadzili w czasie okupacji Niemcy. Niemcy też, mając na uwadze lepszą komunikację z frontem w Związku Sowieckim, na przełomie lat 1943 i 1944 w szybkim tempie budowali drugi tor prowadzący z Rozwadowa do Przeworska. Do robót przy budowie drugiego toru Niemcy wykorzystywali Baudienst, w którym przymusowo służyli młodzi Polacy. Drugi tor doprowadzono do Grodziska Dolnego. Prace przerwano wskutek akcji „Jula” przeprowadzonej przez Armię Krajową w nocy 5 na 6 kwietnia 1944 roku. Wtedy akowcy wysadzili most na Wisłoku. Drugiego toru nie doprowadzono do Przeworska. I tak zostało do dziś; od Grodziska Dolnego do Przeworska linia kolejowa jest jednotorowa. Ostatnio w Rozwadowie rozebrano lokomotywownię zbudowaną w czasie okupacji niemieckiej.

Nowe linie

W latach 70., kiedy Stalowa Wola była wielkim placem budowy, kiedy budowano w Polsce wiele nowych zakładów, pomyślano również o rozwoju komunikacji kolejowej.

Wznoszono wtedy hutę Centrum, potem nazwaną Hutą Katowice. Władze PRL stwierdziły, że nowa huta będzie zaopatrywana w rudę żelazną ze Związku Radzieckiego. Pomyślano więc o linii szerokotorowej wiodącej od granicy z ZSRR do Katowic. Linia ta miała przebiegać także przez rejon Stalowej Woli. W pierwszych planach szerokie tory miały dochodzić z rejonu Biłgoraja do trasy kolejowej Przeworsk-Rozwadów między Rudnikiem a Niskiem. Biegłyby aż do Stalowej Woli i tu, mniej więcej za dzisiejszą halą targową skręcać na południe. Ale tu zaczął się problem, ponieważ władze wojskowe nie zgadzały się na jej przepuszczenie przez swój poligon, gdzie wcześniej na przełomie lat 1968-69 umieścił się Ośrodek Badawczy Uzbrojenia. W ówczesnym Ministerstwie Komunikacji uznano za całkiem uzasadnione przesunięcie przebiegu linii kolejowej przez rozległy teren ujęcia wodnego Stalowej Woli. Władze województwa rzeszowskiego zaakceptowały projekt. Ale Stalowa Wola stanęła okoniem. Ówczesny naczelnik miasta i powiatu Zbigniew Trześniowski interweniował w Ministerstwie Komunikacji i Wojewódzkiej Radzie Narodowej w Rzeszowie w sprawie przesunięcia linii szerokotorowej, już wtedy zwanej Linią Hutniczo-Siarkową, poza Stalową Wolę. Posunął się do tego, że przy ministrze walił pięścią w stół. Niech mnie wyleją, ale nie pozwolę na następne rozdarcie Stalowej Woli! – zarzekał się Trześniowski. I w salonce ministra komunikacji Mieczysława Zajfryda na trasie w rejonie Biłgoraja dopiął swego. W końcu władze ugięły się i zrezygnowały z przeprowadzenia LHS przez Stalową Wolę. Pierwszy pociąg na linii LHS w rejonie Stalowej Woli pojawił się jesienią 1978 roku.

Inna sprawa; gdyby LHS przebiegała przez Stalową Wolę, a pociągi przejeżdżały – jak planowano – kilkanaście razy dziennie, wówczas przejazdy kolejowe byłyby mało kiedy otwarte. Miasto byłoby całkowicie zakorkowane.

Inną inwestycją komunikacyjną było ułożenie jednotorowej linii kolejowej od Stalowej Woli do Biłgoraja. Ta inwestycja była realizacją jeszcze przedwojennego pomysłu usprawnienia komunikacji między Śląskiem a wschodnimi rubieżami kraju. Pomysłodawcą był doc. Władysław Kosieradzki z Uniwersytetu Warszawskiego. Ten 48-kilometrowy odcinek do Biłgoraja budowano kilka lat. Pierwszy pociąg na tej linii przyjechał do Stalowej Woli 6 maja 1976 roku. W zamyśle linia biłgorajska miała usprawnić połączenie ze Stalową Wolą, Tarnobrzegiem, Biłgorajem, Zamościem i Hrubieszowem. Miała także odciążyć w komunikacji ze Śląskiem linię kolejową jarosławsko-tarnowsko-krakowską. Ruch pasażerski na tej trasie od samego początku był nieduży, dlatego jeździły często dwu- lub trzywagonowe składy kilka razy na dobę.

Elektryczna Kolej Wahadłowa

Gazeta zakładowa Huty „Socjalistyczne Tempo” w lipcu 1985 roku utyskiwała: Brakuje nam przydziałów taboru autobusowego, nie ma odpowiedniego zaplecza techniczno-remontowego w MKS w Stalowej Woli oraz trapi nas deficyt paliw płynnych (…) MKS ze Stalowej Woli do Niska kursuje z częstotliwością 50-60 minut.

Komunikacja między Niskiem i Stalową Wolą nie mogła się opierać li tylko na stalowowolskiej komunikacji miejskiej i stalowowolskiego oddziału PKS. Obie firmy nękały dwie plagi: brak taboru, trudności z paliwem. Wtedy to w latach osiemdziesiątych ub. wieku nabrał realnych kształtów pomysł uruchomienia wzorem Warszawy i Wybrzeża wahadłowej kolei. Trzeba dodać, że już wcześniej Stalowa Wola zaczynała cierpieć na komunikacyjny niedowład; w mieście pracowało prawie czterdzieści tysięcy ludzi, z których większość dojeżdżała. Idea uruchomienia elektrycznej linii kolejowej narodziła się w Hucie, do której codziennie dojeżdżało tysiące ludzi. Pomysłodawcą był jeden z dyrektorów Huty Franciszek Szywała, a mocnym propagatorem Elektrycznej Kolei Wahadłowej ówczesny dyrektor naczelny Huty Ryszard Kapusta. Wtedy komunikacja autobusowa – pracowników dowoziło codziennie około stu autobusów – nie była tak pewna jak kolejowa; spóźnienia pociągów były sporadyczne.

Gazeta zakładowa swoimi publikacjami dopingowała do uruchomienia kolei wahadłowej. Pisała tak: PKP na odcinku z Rozwadowa do Rudnika wozi 5 tysięcy w tym roku i będzie przewoził 7 tysięcy w przyszłym i 9 tys. pasażerów w 1990 roku na dobę. Z kierunku Przeworska do Stalowej Woli podróżuje 60 proc., a z kierunków Kraśnika i Tarnobrzega 40 proc. pasażerów. Największe obciążenie w przewozach pasażerskich występuje na styku zmian, najpierw pomiędzy godz. 6 a 8 i kolejno pomiędzy 14 a 16 oraz pomiędzy 22 a 24.

Linię kolejową Stalowa Wola – Nisko – Rudnik obsługują pociągi relacji Lublin – Przeworsk – Lublin oraz Sandomierz – Nisko – Sandomierz. Kursuje też pociąg nazywany „Bolek i Lolek” czyli relacji Stalowa Wola Rozwadów – Biłgoraj – Stalowa Wola Rozwadów. Jest tych pociągów siedemnaście i spełniają one funkcje pociągów pracowniczych, dowożą i odwożą pracowników do i z zakładów pracy (…) Program jaki utworzono dla realizacji szybkiej kolei wahadłowej postulował utworzenie nowych przystanków, byłyby to: Stalowa Wola Centrum, Malce, Nisko Osiedle Tysiąclecia, Racławice. Prasa wtedy donosiła, że wprowadzenie trakcji elektrycznej na linii w kierunku Przeworska zaplanowano na 1988 r.

Ten program przyjęty przez Wschodnią Dyrekcję Kolei Państwowych i Hutę Stalowa Wola wpisywał się w plany modernizacji linii kolejowej od Sandomierza do Przeworska poprzez jej elektryfikację.

W drugiej połowie lat 80. zapadła decyzja o zelektryfikowaniu linii Rozwadów–Przeworsk. Jej funkcjonowanie miało zdecydowanie poprawić komunikację w rejonie Stalowej Woli, tym bardziej że przewidywano przedłużenie jej do Sandomierza. Prace przy budowie elektrycznej trakcji przebiegały sprawnie i pod koniec 1989 roku odcinek Stalowa Wola–Rudnik był gotowy do przyjęcia elektrycznych składów.

22 grudnia 1989 roku przyjechał do Stalowej Woli pierwszy pociąg elektryczny. Stalowowolski tygodnik pisał tak: Pierwszy pociąg elektryczny przejechał przez Stalową Wolę 22 grudnia tuż po godzinie 13. Był to specjalny pociąg inspekcyjny PKP, którym trasę od Sandomierza do Rudnika pokonali specjalni pasażerowie – wysoka kolejowa zwierzchność, szczególnie zasłużeni dla sprawy modernizacji linii i obiektów kolejowych przedstawiciele władz miasta i HSW. W tym samym dniu w Sandomierzu przekazano do eksploatacji zmodernizowany dworzec osobowy PKP, a w Rozwadowie – nową wagonownię. Były, rzecz jasna, odznaczenia państwowe i resortowe. Pociąg zatrzymał się w Nisku. Prószył śnieg. Na peronie zebrało się sporo ludzi. Biskup Edward Frankowski poświęcił kolej. A potem pociąg pojechał w dalszą trasę.

Tymczasem elektryfikowano linię od Przeworska. Pod koniec maja 1990 roku pociągi elektryczne zaczęły na dobre jeździć trasą Przeworsk-Rozwadów. Wcześniej, w kwietniu, specjalny pociąg z oficjelami, dziennikarzami i kolejarzami przemierzył trasę z Rozwadowa do Przeworska. Kolejarze bardzo dobrze ugościli jego pasażerów. Nie zabrakło jedzenia i napitku.

Gdy uruchomiono tzw. Elektryczną Kolej Wahadłową w końcu maja 1990 roku, w ciągu doby rozkład przewidywał przejazd przez Stalową Wolę 40 par pociągów. Ruch, zwłaszcza w godzinach szczytowych: od 6 do 8 rano i od 14 do 16, był bardzo duży. Z czasem jednak wyłączano pociągi z ruchu, ponieważ komunikacja autobusowa poprawiła się, przybyło bardzo dużo samochodów prywatnych, a ponadto, wskutek redukcji zatrudnienia w Hucie i innych stalowowolskich firmach, potrzeby przewozowe koleją gwałtownie malały. W roku 2000 na trasie Rozwadów – Rudnik kursowało w ciągu doby jedynie 10 par pociągów. Dziś ruch jest jeszcze mniejszy, nie przekracza nawet dziesięciu par pociągów. Nowe przystanki zgodnie z planem zbudowano. W Stalowej Woli powstał w 1991 roku. Nazwę miał Stalowa Wola Centrum. Zlokalizowano go w rejonie kładki dla pieszych, którą przystosowano do użytku pasażerów pociągu. Przez kilka lat funkcjonował niewielki budynek, w którym mieściła się kasa biletowa, potem baraczek rozebrano, a kasę urządzono w pobliskim dworcu PKS. Dziś również kasy na umierającym dworcu PKS nie ma. Nie ma też budynku stacji kolejowej Stalowa Wola a więc i kasy. Teraz w budynku stacyjnym zbudowanym na początku lat 50. zeszłego wieku usadowiły się bar i restauracja. Popada w ruinę stacja kolejowa Stalowa Wola Południe, przez lata oficjalnie nazywana Ozet.

Linia kolejowa Rozwadów- Przeworsk umiera. Kiedyś w Stalowej Woli zatrzymywały się pociągi pospieszne. Dziś stalowiacy, aby pospiesznym pojechać do Warszawy korzystają „dworca” w Pilchowie, bo ruch w stronę Warszawy z Przemyśla i Rzeszowa przerzucono przez Kolbuszowę. W ten sposób komunikacyjnie zmarginalizowano Stalową Wolę. Władze stalowowolskie a zwłaszcza parlamentarzyści jakoś nie zabrały się do działania w odzyskiwaniu utraconej pozycji. Parlamentarzyści do Warszawy koleją z Pilchowa nie jeżdżą. Jeżdżą samochodami.