Z okazji Dnia Kobiet wygraj książkowy upominek

Piękna ko­bieta po­doba się oczom, dob­ra ko­bieta - ser­cu. Pier­wsza jest klej­no­tem, dru­ga - skarbem.

Wielkimi krokami zbliża się 8 marca, czyli DZIEŃ KOBIET!!!

Drogie Panie, może chcecie zrobić sobie prezent? A może Panowie, zechcecie sprawić swoim kobietom książką niespodziankę? Nic trudnego! Wystarczy wziąć udział w naszym konkursie!

Do rozdania mamy trzy ciekawe książki. Wszystkie otrzyma osoba, która jako pierwsza dodzwoni się do nas 8 marca o godzinie 10.00 pod numer telefonu 15 642 25 02!

Poniżej prezentujemy konkursowe pozycje:

Laurie Lee - „Cydr z Rosie”

(Wydawnictwo ZYSK i S–ka)

Wraz z Lauriem Lee podróżujemy w przeszłość, do czasów tuż po I wojnie światowej, do małej i ubogiej angielskiej wioski w Gloucestershire. To tam w gronie licznego rodzeństwa, pod opieką porzuconej przez męża matki, autor spędził dzieciństwo i wczesną młodość. Wśród nieokiełznanej przyrody wioski Slad położonej w dolinie, odciętej od świata zewnętrznego, życie mieszkańców trwa od wieków niemal w niezmienionej formie. Autor niezwykle sugestywnie, plastycznie i z poczuciem humoru odtwarza zapomnianą już Anglię, swój raj na ziemi, który wojna i cywilizacja zniszczyły bezpowrotnie. Dzięki zapiskom powstała kronika tradycyjnego wiejskiego życia przyciągającego i zniewalającego swoim urokiem, pełnego zapachów, kolorów i dźwięków, któremu kres położyła nowoczesność. Cydr z Rosie przyniósł Lauriemu Lee światową sławę. Książka sprzedała się w milionach egzemplarzy i doczekała się ekranizacji przez stację BBC.

Rudyard Kipling - „Księga Dżungli”

(Wydawnictwo ZYSK i S–ka)

Opowiadania Kiplinga kochane przez dzieci na całym świecie. O zwierzętach, o ludziach, o ich wspólnych przygodach i troskach.

Kto jeszcze nie zna Mowgliego? Ten nieustraszony chłopiec przygarnięty przez wilki wychowuje się w indyjskiej dżungli u boku wymagającego niedźwiedzia Baloo oraz budzącej respekt czarnej pantery Bagheery. Jak sobie poradzi w starciu z okrutnym tygrysem Shere Khanem? Kto mu pomoże, kiedy zapuści się zbyt daleko do miasta Małpiego Plemienia? Mowglie może polegać na swoich zwierzęcych przyjaciołach i nie zapomni o nich, nawet jeśli któregoś dnia będzie musiał powrócić między ludzi. Dziecięcą sympatię wzbudzą także odważna foczka Kotik, zadziorny ichneumon Rikki-Tikki-Tavi a nawet hipnotyzujący pyton Kaa. Zwierzęta i ludzie nie zawsze żyją w zgodzie, ale każdy odnajduje swoje miejsce w świecie rządzonym prawami natury.

Michał Kruszona - „Reifstein albo Podróż Trzech Króli”

(Wydawnictwo ZYSK i S–ka)

Andrzej, pochodzący z małego miasteczka Reifstein, jak tysiące Wielkopolan trafia na front pierwszej wojny światowej. Chęć zysku okazuje się dla niego ważniejsza od narodowej solidarności i Andrzej staje się denuncjatorem jednego z polskich towarzyszy broni. W nagrodę za wzorową postawę pruskiego żołnierza zostaje zabrany z frontu i skierowany do Iłowej, do majątku księcia Hochberga. Stamtąd, poprzez Rumunię i Turcję, jedzie do Afryki, gdzie ma dbać o interesy Hochberga. Tak zaczyna się jego podróż…

Opowieść jest pretekstem do ukazania niełatwych relacji polsko-niemieckich. Jest też ważnym głosem przypominającym o poległych w czasie pierwszej wojny światowej Wielkopolanach i Ślązakach.