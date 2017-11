Z myślą o dzieciach z najbliższego otoczenia

Coroczna akcja charytatywna „Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę” wystartowała. W czwartek 23 listopada w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Stalowej Woli odbyła się konferencja prasowa wyjaśniająca szczegóły tegorocznej zbiórki.

Stalowowolski MOPS już po raz piętnasty przystąpiła do ogólnopolskiej akcji z „żółtym słoneczkiem”. Po raz dwunasty Ośrodek uruchomił również Oddział Biura Organizacyjnego Akcji do zadań, którego należy dystrybucja materiałów promocyjnych Akcji oraz wspieranie Terenowych Sztabów w Stalowej Woli.

Celem akcji jest materialne wsparcie dzieci oraz rodzin będących w trudnej sytuacji życiowej, poprzez pozyskanie i rozdanie środków rzeczowych. W ubiegłym roku zebrano 3 349,35 kg darów, z których udało się zrobić świąteczne paczki dla 300 rodzin.

Na terenie naszego miasta w tym roku również organizowane będą zbiórki odzieży, obuwia, zabawek, książek, żywności, która nie psuje się szybko, środków czystości oraz innych przedmiotów, które można długoterminowo magazynować. Organizatorzy przypominają, że w ramach przedsięwzięcia nie można przekazywać środków finansowych ani farmakologicznych. Natomiast jeżeli ofiarodawca chciałby przekazać przedmiot o dużej wartości np. sprzęt AGD czy RTV, to należy pokierować go do odpowiedniej instytucji.

W zbiórkach organizowanych w sklepach, udział mogą wziąć tylko pełnoletni wolontariusze. – Każda osoba, która chce zostać wolontariuszem i jest pełnoletnia, powinna wypełnić deklarację, dostępną na stronie internetowej Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę. Z taką wypełnioną deklaracją należy zgłosić się do MOPS-u i wówczas można dostać identyfikator – dodaje Ewelina Małek. Pod nadzorem osoby dorosłej również nieletni mogą uczestniczyć w zbiórce. Każdy z nich będzie posiadał specjalny identyfikator „Przyjaciela Akcji”. Miejsca, w których trwać będzie akcja, zostaną oznaczone plakatami oraz symbolami, które posiadają specjalne logo.

Pierwsza uliczna zbiórka darów odbędzie się 26 listopada w Miejskim Domu Kultury podczas andrzejkowej „Potańcówki z Kachną i Jędrkiem”. Wolontariusze będą już od godziny 15.00 czekać na darczyńców.

Kolejne zbiórki odbywać się będą w dniach 30 listopada i 1 grudnia oraz 14 i 15 grudnia (od godziny 12.00 do 15.00). W akcji uczestniczą 4 sklepy PSS Społem: Sklep nr 1 JUSTYNA, Sklep nr 18 LUX, Sklep nr 45 JUBILAT oraz Sklep nr 38 (ul. Siedlanowskiego).

Ponadto w tym roku do włączenia się w akcję zostały zaproszone instytucje i placówki z terenu Stalowej Woli, takie jak: MZB, Muzeum Regionalne, Spółdzielnia Mieszkaniowa, PUP, MDK, Starostwo Powiatowe, PCPR, Rejon Energetyczny, Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej, Polska Spółka Gazownictwa, Spółdzielnia Budownictwa Mieszkaniowego, KPP, US, KRUS, MZK, PGNiG Biuro Obsługi Klienta w Stalowej Woli. Zbiórki w tych instytucjach będą prowadzone w dniach od 27 listopada do 15 grudnia.

Szkoły oraz inne instytucje, chcące wziąć udział w akcji, na początku muszą się zarejestrować. Rejestracja odbywa się drogą internetową. Na stronie www.pdpz.pl znajduje się odpowiedni formularz. Wypełnione zgłoszenie musi zostać potwierdzone pieczątką dyrektora danej instytucji oraz pieczątką PKPS ze Stalowej Woli. Taki formularz należy przesłać do głównej siedziby w Lublinie. Gdy rejestracja się dopełni, poszczególne sztaby, muszą zgłosić się do MOPS-u w celu uzyskania niezbędnych materiałów dotyczących Akcji, jak również identyfikatorów.