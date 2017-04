XII Stalowowolski Rowerowy Cross Country

W programie Dni Stalowej Woli 2017 na 1 maja zaplanowano rozegranie XII Stalowowolskiego Rowerowego Crossu Country o Puchar Prezydenta Stalowej Woli. Zawody rozpoczną się o godzinie 10.00 w Leśniczówce „Ciemny kąt”.

Trasa wyścigu wiedzie leśnymi duktami terenu leżącego w granicach Stalowej Woli. To podkreśla walory położenia naszego miasta, którego ponad 50% powierzchni to lasy. Gdyby zawody odbywały się dwa tygodnie później, pewnie przylgnęła by do nich nazwa Konwalia Tour. Ale już 1 maja dużą przyjemność sprawia intensywna zieleń, prawie gotowych do kwitnięcia, dywanów konwalii rozłożonych wokół Leśniczówki Ciemny Kąt.

Do udziału w zawodach należy rejestrować się na stronie internetowej: www.timekeeper.pl/zawody lub w biurze zawodów w dniu imprezy w godz. 8.40 – 9.30.

Zapraszamy do zapoznania się z regulaminem XII Stalowowolskiego Rowerowego Crossu Country: cross-2017-regulamin