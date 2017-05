XI Stalowowolska Masa Krytyczna

[ZDJĘCIA] 239 zawodników wzięło udział w tegorocznej XI już Stalowowolskiej Masie Krytycznej. Dla podkreślenia tradycji rowerowych naszego miasta oraz popularyzacji tego środka komunikacji, uczestnicy imprezy wyruszyli 1 maja o godzinie 15.00 spod Miejskiego Domu Kultury na tereny Huty.

Rowerzyści z Placu Piłsudskiego wyruszyli, by dojechać do Bramy HSW nr 1. Później uliczkami zakładu dotarli do ulicy Grabskiego, a następnie skierowali się w stronę Bramy nr 3, gdzie wspólnie ustawiono się do pamiątkowej fotografii. Następnie wszyscy powrócili przed Miejski Dom Kultury, gdzie czekał na nich podwieczorek przygotowany przez „Zabawę w gotowanie”.

Wszyscy rowerzyści XI Stalowowolskiej Masy Krytycznej, którzy przed startem zarejestrowali się w biurze organizacyjnym i otrzymali „szprychówkę” z numerem startowym, wzięli udział w losowaniu cennych nagród.