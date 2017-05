Wystawa „Stacja Rozwadów. Między Lwowem a Krakowem” nagrodzona „Muzealnym Oscarem”

Muzeum Regionalne w Stalowej Woli działa prawie 20 lat. W tym czasie kilkanaście razy otrzymało za swoją działalność prestiżową nagrodę przyznawaną przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w konkursie na Wydarzenie Muzealne Roku „Sybilla”. Także w tym roku tzw. „Muzealny Oscar” trafił do Stalowej Woli. Tym razem jest to wyróżnienie przyznane w kategorii „wystawy historyczne i archeologiczne” za wystawę „Stacja Rozwadów. Między Lwowem a Krakowem”.

W konkursie Wydarzenie Muzealne Roku Sybilla 2016 w jedenastu kategoriach rywalizowało 225 muzeów z całej Polski. Uroczysta gala finałowa 37. edycji „Sybilli” odbyła się 16 maja na Zamku Królewskim w Warszawie, a swoją obecnością zaszczycił ją wicepremier, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego prof. Piotr Gliński.

Konkurs organizowany od czterdziestu lat jest najważniejszą formą uznania osiągnięć w polskim muzealnictwie. Rokrocznie do rywalizacji o „Sybillę” staje kilkaset polskich muzeów, ocenianych w 11 kategoriach. Oprócz kilku dziedzin wystawiennictwa są to m.in. przedsięwzięcia naukowe, edukacyjne, inwestycyjne i in. Każde z muzeów może zgłosić swoje dokonania w czterech różnych kategoriach konkursowych. Jury oceniające dokonania złożone jest z ekspertów w różnych dziedzinach (historia sztuki, historia, pedagogika, animacja kultury). W każdej kategorii przyznawana jest nagroda i dwa wyróżnienia, a poza tym jedno spośród wszystkich zgłoszeń otrzymuje grand prix. Tym razem trafiło ono do Muzeum Narodowego w Warszawie za projekt edukacyjny „W muzeum wszystko wolno”.

Stalowowolskie Muzeum znalazło się w gronie laureatów w kategorii „wystawy historyczne i archeologiczne”. Jury doceniło nową wystawę stałą „Stacja Rozwadów. Między Lwowem a Krakowem”, która została udostępniona zwiedzającym w kwietniu 2016 roku.

‑ Nasza wystawa stała cieszy się dużym zainteresowaniem nie tylko wśród zwiedzających, ale także wśród specjalistów z dziedziny wystawiennictwa czy architektury wnętrz. Doceniane są zarówno treści merytoryczne, unikatowe eksponaty o charakterze regionalnym, jak i atrakcyjna, nowoczesna aranżacja plastyczna. Jej twórcy nie są jednak anonimowi. Pamiętajmy, że jest to wyróżnienie dla całego zespołu, pracującego nad jej ostatecznym kształtem przez wiele miesięcy – mówi Lucyna Mizera dyrektor Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli.

Autorką idei wystawy „Stacja Rozwadów. Między Lwowem a Krakowem” jest dyrektor – Lucyna Mizera, scenariusze wystawy i opracowanie tekstów przygotowały Lucyna Mizera, Anna Garbacz, Aneta Garanty, Elżbieta Skromak i Monika Kuraś. Za koordynację techniczną odpowiedzialny był Marcin Młynarski, Paweł Szegda i Janusz Gajda. Aranżację zaprojektowała Inga Olszańska / inteoria group, natomiast identyfikację wizualną Lech Rowiński / beton.

Wystawa eksponowana jest w Muzeum Regionalnym w Stalowej Woli przy ul. Sandomierskiej 1. Zwiedzać ją można w poniedziałki i piątki w godz. 8-15, we wtorki, środy i czwartki w godz. 8-18, a w niedziele w godz. 14-18. W każdą niedzielę wstęp na wystawę stałą jest bezpłatny. Na ekspozycji prowadzone są także lekcje muzealne o szerokim wachlarzu tematycznym, związanym przede wszystkim z historią regionu, archeologią i etnografią, tradycjami, kulturą, realizowane są także tematy zaproponowane przez nauczycieli.