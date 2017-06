Wystawa rzeźb kamiennych

Kamienne rzeźby stanęły w Noc Sobótkową nad zalewem w Jarocinie. Aranżacja wystawy została dostosowana do miejsca, czasu i charakteru imprezy. Wystawa wkomponowana została w pejzaż Nocy Sobótkowej a rzeźby zostały otulone mchem i paprociami. Autorem prac jest Tadeusz Bronkiewicz, zapytany dlaczego wybrał kamienie, odpowiada „ponieważ sama ich forma narzucam mi pomysł”. Wystawa nosi tytuł „Skalnik-Skoł” co w kulturze słowiańskiej oznacza władcę jam, grot i pieczar, a więc miejsca, z którego wydobywany jest materiał do rzeźb.

– Wystarczy odrobina wyobraźni, żeby w rzeźbach artysty zobaczyć słowiańskie bóstwa i demony. To sprawia, że sztuka Tadeusza Bronkiewicza idealnie wpisała się w nasz sobótkowy klimat. Bardzo się cieszę, że te niesamowite rzeźby zagościły u nas w Jarocinie” – mówi Karolina Kutyła dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Jarocinie.

Wystawę będzie można oglądać do 12 lipca w Gminnym Ośrodku Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji w Jarocinie.