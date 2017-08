Wystawa Pawła Grobelnego w ramach Paryskiego Tygodnia Designu

Wystawa „RECTO-VERSO” Pawła Grobelnego zaprezentowana zostanie podczas wrześniowego Tygodnia Designu w Paryżu w najważniejszym miejscu tego wydarzenia – w Centrum Mody i Designu. Wystawa w paryskim Centrum Mody i Designu co roku prezentuje wybór około siedemdziesięciu projektantów z całego świata, a wyboru projektantów dokonuje jury powołane przez organizatorów Paryskiego Tygodnia Designu.

Wystawa „RECTO-VERSO. Projekty z polskimi i francuskimi rzemieślnikami” prezentuje serię obiektów wykonanych we współpracy z rzemieślnikami z Polski i z Francji i zrealizowanych w różnych materiałach – ceramice, szkle i metalu. Wszystkie projekty prezentowane na wystawie łączy hasło „RECTO-VERSO” – bo każdy przedmiot ma dwie funkcje i użytkownik zmienia je w momencie obrócenia. Wazon po obróceniu zmienia się w popielniczkę, inny wazon w świecznik, a jeszcze inny w miskę. Seria „RECTO-VERSO” składa się z przedmiotów, których rzadko używamy w domu. Stąd pomysł, aby podwójną funkcję zawrzeć w jednym przedmiocie i zmniejszyć przez to ilość przedmiotów w naszym otoczeniu. Obiekty te prowokują do obracania i bawienia się nimi, nie tylko dlatego, że zmienia się w tym momencie ich przeznaczenie, ale także ich forma.

Paweł Grobelny już po raz czwarty bierze udział w wystawie Paryskiego Tygodnia Designu w paryskim Centrum Mody i Designu. W 2013 otrzymał także I nagrodę publiczności Rado Star France, przyznawaną corocznie przez Paryski Tydzień Designu.

Organizatorami wystawy są: Muzeum Regionalne w Stalowej Woli oraz Instytut Adama Mickiewicza i Instytut Polski w Paryżu.

Projekt jest współorganizowany przez Instytut Adama Mickiewicza działający pod marką Culture.pl i jest częścią programu promującego polski design na świecie.