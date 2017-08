Wystawa „Cisza przed burzą…”

Lipiec i sierpień 1939 r. to w Polsce czas nerwowego oczekiwania na wybuch wojny – i nadziei, że do konfliktu jednak nie dojdzie. 23 czerwca uczniowie rozpoczęli wakacje. Część Polaków wyjechała na letniska, ale dla większości niewiele się zmieniło. Życie toczyło się niemal zwyczajnie, choć czuło się narastające napięcie. To napięcie przedstawia wystawa przygotowana przez Biuro Edukacji Publicznej Instytutu Pamięci Narodowej Oddział w Rzeszowie „Cisza przed burzą – ostatnie lato II RP”, którą bezpłatnie można zwiedzać do 31 sierpnia w Muzeum Ziemi Leżajskiej.

