Dwa wysokie zwycięstwa juniorów młodszych Stali Stalowa Wola

Do wysokiej dyspozycji strzeleckiej powrócili juniorzy młodsi Stali. Polonii Przemyśl zaaplikowali w sobotę dziewięć goli – ostatnie cztery bramki zdobyli w tym meczu w ciągu siedmiu minut, a we wtorek w spotkaniu rozgrywanym na swoim boisku nie dali szans JKS-owi Jarosław. Ich bramkarz wyciągał piłkę z siatki pięć razy. Podopieczni trenera Pawła Wtorka zdobyli w sześciu meczach 27 bramek, co daje 4,5 gola na mecz. W sobotę zagrają w Dębicy z DAP-em.

Juniorzy młodsi

POLONIA PRZEMYŚL – STAL STALOWA WOLA 0:9 (0:2)

0-1 Dziopak (12), 0-2 Stępniowski (20), 0-3 Piotrowski (46), 0-4 Piotrowski (57), 0-5 Dziopak (68), 0-6 Kersten (71), 0-7 Piotrowski (73), 0-8 Szmid (76), 0-9 Stępniowski (77)

POLONIA: Popowicz – Podolak (55 Lisio), Balawender, Florek (36 Grigoryan), Gagat, Gamulczak (41 Wiącek), Hamryszczak (41 Modny), Michałowski, H.Podolak, Popowicz, Szor (49 Sebzda).

STAL: Moskal – Kaleta (45 Szmid), Szewc (50 Mazurek), Idec, Marut (57 Kersten), Mścisz, Dąbek, Maziarz, Stępniowski, Dziopak, Piotrowski.

STAL STALOWA WOLA – JKS JAROSŁAW 5:1 (2:0)

1-0 Piotrowski (13), 2-0 Mścisz (22), 3-0 Marut (55), 4-0 Marut (69), 5-0 Piotrowski (73), 5-1 Perczyk

STAL: Konefał – Mścisz, Buczek, Idec, Kaleta (60 Kersten) – Maziarz (62 Mazurek), Szewc, Dziopak, Stępniowski, Piotrowski, Marut (65 Szmid).

JKS: Małek (77 Makowski) – Piróg (65 Wojdyła), Ciurko, Stęchły, Pilch, Prawecki, Boratyn (45 Brodowicz), Stoklosa (62 Dechtoń), Benc, Mazur, Łukasiewicz (41 Perczyk).