Trzy wypadki w poniedziałkowe popołudnie

W Żuku Nowym, w Krzeszowie Dolnym i na odcinku leśnym pomiędzy Nowosielcem a Jeżowem, niżańscy policjanci zabezpieczali wczoraj miejsca wypadków drogowych. Trzy osoby zostały przewiezione karetkami do szpitali, dwie helikopterem przetransportowano do szpitala w Rzeszowie.

Pierwszy wypadek miał miejsce o godz. 15 w Krzeszowie Dolnym. Kierujący oplem zafirą, mieszkaniec Kamionki Kolonii, na łuku drogi stracił panowanie nad pojazdem, doprowadzając do zderzenia z jadącym z naprzeciwka daewoo lanosem. Mieszkanka Bystrego, kierująca lanosem, helikopterem została prztransportowana do szpitala w Rzeszowie. Kierowca opla był trzeźwy.

Do kolejnego wypadku doszło tuż przed godz. 19, w terenie leśnym pomiędzy Nowosielcem a Jeżowem. Kierujący volkswagenem polo, 25-letni mieszkaniec Stalowej Woli, na zakręcie stracił panowanie nad pojazdem i czołowo zderzył się z renault megane. W celu uniknięcia zderzenia do rowu zjechał peugeot jadący przed renault oraz zarysowaniu uległ nissan jadący za renault. Do szpitala w Rzeszowie helikopterem został przetransportowany kierowca volkswagena. Pasażerka z peugeota została przewieziona do szpitala w Nisku.

Trzeci wypadek miał miejsce po godz. 19, w Żuku Nowym w gminie Harasiuki. Mieszkaniec Sierakowa, kierujący nissanem, na łuku drogi stracił panowanie nad pojazdem i zderzył się z daewoo lanosem. Kierujący lanosem, mieszkaniec Stalowej Woli i jego żona, zostali przewiezieni do szpitala. Kierujący nissanem był trzeźwy.

