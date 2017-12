Wypadki na drogach powiatu stalowowolskiego

Policjanci ze Stalowej Woli podczas minionego weekendu pracowali na miejscach dwóch wypadków drogowych w których ranne zostały dwie osoby. Kierujący samochodami byli trzeźwi. policjanci wyjaśniają przyczyny i okoliczności tych zdarzeń.

Do pierwszego wypadku doszło w miniony piątek tuż przed godz. 18 w Bojanowie. Ze wstępnych ustaleń wynika, że 30-letni kierowca ciężarowego volvo na prostym odcinku drogi stracił panowanie nad pojazdem, zaczepił o pobocze, a następnie przewrócił się do rowu. W wyniku zdarzenia kierowca ciężarówki doznał obrażeń i został przewieziony do szpitala. Mężczyzna był trzeźwy. W sobotę tuż po godz. 20.30 policjanci interweniowali w związku ze zgłoszeniem zderzenia dwóch samochodów na skrzyżowaniu ulicy Komisji Edukacji Narodowej z alejami Jana Pawła II. Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że 30-letni mężczyzna z powiatu niżańskiego kierujący samochodem renault wymusił pierwszeństwo przejazdu i zderzył się z toyotą, którą jechała 27-letnia mieszkanka powiatu niżańskiego. W wyniku zderzenia pojazdów 27-latka doznała obrażeń i została przewieziona do szpitala. Uczestnicy wypadku byli trzeźwi.

Policjanci na miejscach zdarzeń zabezpieczylki ślady, wykonali dokumentację fotograficzną oraz oględziny. Nad wyjaśnieniem przyczyn i okoliczności wypadków pracują policjanci ze Stalowej Woli.