Wypadek w Zaleszanach! Zablokowana droga nr 77

Do wypadku doszło około godz. 7.30 na drodze krajowej nr 77 relacji Stalowa Wola-Sandomierz. Jak wstępnie ustalili policjanci pracujący na miejscu zdarzenia, osobowy peugeot zderzył się z ciężarowym volvo. Jedna osoba została ranna. Droga krajowa jest zablokowana. Policjanci kierują na objazdy. Utrudnienia w ruchu mogą potrwać do godz. 11.

Policjanci apelują o zachowanie szczególnej ostrożności i wykonywanie poleceń kierujących ruchem funkcjonariuszy.

Info: KPP Stalowa Wola