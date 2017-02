Wypadek na skrzyżowaniu w Stalowej Woli

Stalowowolscy policjanci w piątkową noc pracowali na miejscu wypadku drogowego do jakiego doszło na skrzyżowaniu ulicy Niezłomnych z ulicą Podleśną. Doszło tam do zderzenia dwóch samochodów. Jeden z kierowców doznał obrażeń i trafił do stalowowolskiego szpitala. Policjanci wyjaśniają przyczyny i okoliczności wypadku.

Do zdarzenia doszło w piątek 10 lutego około godz. 22.30. Jak wynika ze wstępnych ustaleń policjantów, 65-letni mieszkaniec Wrocławia jadący skodą octavia nie ustąpił pierwszeństwa przejazdu i zderzył się z oplem astra, którym jechał 26-letni mieszkaniec Stalowej Woli. W wyniku zderzenia samochodów ranny został kierowca opla, który przewieziony został do stalowowolskiego szpitala.

Policjanci zabezpieczyli miejsce wypadku. Badanie stanu trzeźwości wykazało, że obaj kierowcy byli trzeźwi. Funkcjonariusze przeprowadzili oględziny, wykonali dokumentację fotograficzną oraz szkic. Policjanci prowadzą w tej sprawie postępowanie, którego celem jest dokładne wyjaśnienie przyczyn i okoliczności zdarzenia.