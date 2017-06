Nie wyobrażam sobie grania z playbacku

Wywiad z MARIUSZEM SZMUCEM, gitarzystą basowym, autorem tekstów i wokalistą zespołu Lesioki

– Lesioki to jeden z najbardziej znanych zespołów disco polo z województwa podkarpackiego, a na pewno najbardziej znany pochodzący ze Stalowej Woli. Słyszy się, że gwiazdy disco polo zarabiają krocie, czy wam udało się już dużo zarobić na swojej muzyce?

– Rzeczywiście czołowe zespoły disco polo zarabiają duże pieniądze z grania koncertów i z wyświetleń klipu w internecie. My wszyscy pracujemy ciągle zawodowo w różnych miejscach, a granie koncertów i zespół to nasza pasja i rodzaj hobby. Oczywiście zarabiamy na koncertach, co nas cieszy, ale trudno to nazwać wielkim finansowym sukcesem.

– Nie myśleliście o tym, żeby przejść na muzyczne zawodowstwo? Czy jest w ogóle taka szansa?

– Oczywiście, że jest taka szansa, wystarczy tylko zrobić przebój takiej klasy jak „Ona tańczy dla mnie”. Nie jest to jednak prosta sprawa, jak się okazuje. Bo choć może się wydawać, że disco polo to taka łatwa muzyka, którą można grać i komponować bez specjalnego przygotowania, to wylansowanie prawdziwego przeboju jest nie lada sztuką. Można wymyśleć mnóstwo piosenek, ale chodzi o to, żeby melodia złapała, żeby chwycił tekst i żeby zakochała się w niej publiczność i na to już oczywistej recepty nie ma. Rzeczywistość pokazuje, że nie jest to łatwe, bo takie przeboje nie rodzą się zbyt często.

– Wasz największy przebój?

– Malinowe usta. Ta piosenka dała nam najwięcej, bo leciała w elitarnym VoX TV. Nie wiem co spowodowało, że akurat ten utwór najlepiej chwycił. Można bowiem analizować utwory, które stają się przebojami i oczywiście zauważalne są pewne wspólne ich cechy, takie jak tempo, wiadomo też, że przeboje są najczęściej piosenkami o miłości, ale tutaj podpowiedzi się kończą i trafić z przebojem jest bardzo ciężko. My oczywiście cały czas pracujemy nad nowymi utworami, nagrywamy je, prezentujemy w internecie, na koncertach i wierzymy, że ten wielki przebój nam się także przydarzy.

– Największy finansowy sukces jeszcze, w taki razie przed wami, ale odnieśliście już sukces telewizyjny docierając do finału drugiej edycji programu Disco Star, który jest bardzo popularny i prestiżowy w świecie disco polo.

– To było w 2014 roku i wspominamy udział w tym programie jako niesamowitą przygodę. Do zgłoszenia się zachęcił nas nasz menadżer. Posłuchaliśmy go, ale weszliśmy do programu na zasadzie dobrej zabawy, bez większych oczekiwań. I na tej zasadzie fajnej zabawy doszliśmy do finału (śmiech)…

