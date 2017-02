Wyniki konkursu pączkowego!

Ogłaszamy zwycięzców konkursu, w którym do wygrania były pączki ufundowane przez Cukiernię Królewską

Zwycięskie komentarze należą do:

JOANNA – JEŚLI CHODZI O ILOŚĆ ZJEDZONYCH PĄCZKÓW TO MUSZE POWIEDZIEĆ SZCZERZE ŻE CO ROKU POCHŁANIAM ICH BARDZO DUŻO W TŁUSTY CZWARTEK – W TAMTYM ROKU ZJADŁAM ICH PONAD 10 – SAMA BYŁAM ZDZIWIONA ALE OPRZEĆ SIĘ NIE MOGŁAM- I NIGDY NIE SZKODZĄ…UWIELBIAM TO ŚWIĘTO….UWIELBIAM PĄCZKI Z NADZIENIEM RÓŻANYM..MNIAM

Dawid – W ciągu całego zeszłorocznego tłustego czwartku 12 w tym a co tam zjem 13 🙂

Ninka – Nie liczy się kalorii w Tłusty CzwarteK! Pączki jemy w tym dniu do „bulu” i bezkarnie . Ja zazwyczaj pochłaniam ok. 10 różnych, SMACZNEGO!!!

Anna – Miałam przyjemność pracować w cukierni:) Niezapomniany jest widok dwudziestu tysięcy pączków usmażonych na tłusty czwartek. Zazwyczaj w dniu pączka zjadam po pięć sztuk( na śniadanie, obiad i kolację)

Kupony należy odbierać w redakcji Sztafety (ul. 1 Sierpnia 12) do piątku (24.02) między godziną 8.00 a 15.00.

GRATULUJEMY!!!