Wynalazczyni z Niska podbiła Indie

Katarzyna Chrapko z Niska znalazła się w gronie naukowców i wynalazców z 30 krajów całego świata, którzy wzięli udział w II Międzynarodowej Wystawa Wynalazków International Innovation Fair (IIF). Wystawa odbywała się indyjskim mieście Visakhapatnam, położonym nad Oceanem Indyjskim.

IIF została zorganizowana przez Indian Innovators Association, której gospodarzem był Andhra Pradesh, pod patronatem International Federation of Inventors Associations IFIA.

Podczas wystawy młoda niżanka zaprezentowała swoje „Badanie urządzenia i metody dostarczania terapii do serca”. Wynalazek Katarzyny cieszył się ogromnym zainteresowaniem, nie tylko ze strony odwiedzających wystawę, czy też międzynarodowego jury, ale również honorowego sekretarza generalnego rządu Andhra Pradesh Sri Nara Chandrababu Naidu.

– Miałam okazję do zaprezentowania innowacyjnego rozwiązania na tej prestiżowej wystawie. Zaszczytem było spotkać tak kreatywnych ludzi, nie tylko z Indii, ale również z innych krajów, jak USA, Niemcy, Chorwacja, Korea, Liban, Portugalia, Iran, Maroko i Syria – stwierdza młoda wynalazczyni.

W czasie wystawy odbyły się warsztaty o charakterze międzynarodowym, na temat „Wspierania innowacyjnych przedsiębiorców i role transferu technologicznego”, które umożliwiły młodej niżance poszerzyć horyzonty w dziedzinie przedsiębiorczości, technologii i innowacyjności.

Podczas finałowej gali rozdania nagród z uczestnictwem honorowego sekretarza generalnego rządu Andhra Pradesh Sri Nara Chandrababu Naidu oraz Honorowego Ministra ITE & C rządu Andhra Pradesh Sri Nara Lokesh zostały wręczone medale.

Katarzyna Chrapko zdobyła srebrny medal od międzynarodowego jury oraz złoty medal od Lebanese Innovators Society.

Innowacyjne rozwiązanie uzyskało również dwie nagrody specjalne od Association of Portuguese Inventor’s Innovator’s & Creatives – APIICIS oraz Union of Inventors from Morocco.

– Mam nadzieję, że zdobyte doświadczenie i nawiązane kontakty z ciekawymi ludźmi pomogą mi w rozwoju drogi życiowej. Udział w wystawie był dla mnie wielkim wyróżnieniem i docenieniem moich osiągnięć – mówi licealistka.

Należy wspomnieć, że opiekunem naukowo – dydaktycznym projektu jest Krzysztof Śnieżek, nauczyciel fizyki i informatyki w Liceum Ogólnokształcącym im. Stefana Czarnieckiego w Nisku.