Wyjście radnego Bronkiewicza

Ostatnia sesja rady powiatu niżańskiego upłynęła pod znakiem absolutorium dla zarządu. Jednak nie ono, a dziwne, zdaniem niektórych, zachowanie radnego Janusza Bronkiewicza, było tematem numer jeden kuluarowych rozmów. Pojawiły się głosy, że radny z Ulanowa na sesję przyszedł pijany. On sam dementuje te stwierdzenia.

To, że radni spóźniają się na obrady sesji i wychodzą przed ich zakończeniem nikogo nie dziwi. Każdy z nich ma pracę zawodową i inne obowiązki. Kiedy jednak rady jest właściwie wyprowadzany przez inne osoby to już musi budzić zaciekawienie. Nawet jeśli ma to miejsce w przerwie. Tak właśnie było przed tygodniem gdy radnego Bronkiewicza z sali obrad w Regionalnym Centrum Edukacji Zawodowej wyprowadził dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych Zbigniew Lach. Ten fakt, oraz wcześniejsze dziwne zachowanie młodego radnego wzbudziło wiele pytań. Radni, pracownicy Starostwa Powiatowego i zaproszeni na sesję goście w kuluarach dyskutowali o jego stanie. Padały sugestie, że Bronkiewicz przyszedł na sesję pod wpływem alkoholu, że ogłoszono przerwę tylko po to by wyprowadzić go z sali, a w końcu też takie, że gdyby został ktoś mógłby wezwać policję, bo pijany człowiek mógłby nie tylko nadszarpnąć reputację całej rady, ale i utrudniać same obrady.

Po opuszczeniu sali Bronkiewicz na sesję już nie wrócił. Dlatego też zdecydowaliśmy się zapytać go o okoliczności wyjścia z obrad.

– Gwarantuję, że byłem w pełni dyspozycyjny na tej sesji – odpowiada Janusz Bronkiewicz. – Prawda, że wyszedłem z sesji, ale nikt mnie nie wyprowadzał. Wyszedłem z panem Zbigniewem Lachem i pojechaliśmy na drogi, że by sprawdzić ich stan. Chodziło głównie o drogę w Zarzeczu. Jeśli chodzi o to, co mówiono, że bełkotałem na sesji – to przecież ja w ogóle nie zabierałem na niej głosu.

Nie mniej jednak z tego, czy innego powodu radny sesję opuścił. Czy czekają go za to jakieś konsekwencje?

