Wygrane Rybaka i Łyki

W Jaśle odbywał się kolejny już piąty bokserski turniej w ramach Międzynarodowego Pucharu Karpat. Do stolicy polskiej nafty wybrała się trójka zawodników Stali Stalowa Wola Boxing Team oraz trójka reprezentująca inny klub stalowowolski UKS San.

Nie wszystkim jednak było dane wejść do ringu i zaprezentować swoje umiejętności. Nie powalczył w Jaśle Dawid Pytlak ze Stali, ponieważ nie miał w swojej kategorii wagowej rywala, to samo spotkało dwójkę podopiecznych trenera Rafała Toporowskiego z Sanu Stalowa Wola Olega Semeriaka i Denisa Telyczkę.

Pozostała trójka naszych bokserów stanęła do walki. Zwycięsko zakończył swój pojedynek Michał Rybak z Sanu, który w kategorii senior w wadze do 75 kg pokonał jednogłośnie na punkty Jarosława Zająca z Grapplinga Kraków. Podopieczny trenera Rafała Toporowskiego od początku walki posiadał inicjatywę. Bardzo często zasypywał swojego przeciwnika seriami mocnych ciosów, zmuszając go momentami do rozpaczliwej obrony i jego wygrana nie podlegała żadnej dyskusji.

Także Rafał Łyko ze Stali schodził z ringu zwycięskim krokiem. Nasz bokser pokonał jednogłośnie na punkty zawodnika Irydy Mielec Jakuba Strzępkę w kategorii junior w wadze 60 kg.

Beniamin Zarzeczny (kadet) z powodu braku przeciwnika w swojej kategorii wagowej (48 kg) zdecydował się na pojedynek o dwie kategorii wagowe wyżej z Sebastianem Ptakiem z Morsów Dębica. Wychowanek trenera Władysława Wydry stoczył trzyrundowy pojedynek, momentami bardzo wyrównany, ale ostatecznie decyzją sędziów przegrał 0:3.