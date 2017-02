Wygrana „Stalówki” z Cosmosem

Przygotowujący się do rundy wiosennej piłkarze II-ligowej Stali Stalowa Wola pokonali w sparingu rozegranym na swoim boisku ze sztuczną trawą III-ligowy Cosmos Nowotaniec 4:1.

Mecz świetnie rozpoczął się dla Cosmosu. Grający trener tej drużyny Ireneusz Zarzyka wykorzystał zawahanie obrońców Stali i pewnym strzałem pokonał Doriana Frątczaka (bramkarz „Stalówki” wystąpił gościnie w zespole Cosmosu, ponieważ ten przyjechał do Stalowej Woli bez golkipera). Wyrównał przed przerwą Kacper Piechniak. W przerwie trener Rafał Wójcik dokonał kilku zmian i po zmianie stron warunki gry dyktowała jego drużyna, za to goście stwarzali groźniejsze sytuacje. Tylko dzięki wybornej postawie na linii bramkowej Barłomieja Konckiego zawdzięcza Stal, że nie straciła w drugiej połowie ani jednej bramki. W 55. minucie dal prowadzenie Stali Michał Mokrzycki, zamykając akcję przeprowadzoną skrzydłem, a pod koniec meczu na listę strzelców wpisali się Bartłomiej Wasiluk i Adrian Gębalski. Po strzale tego drugiego sędzia tego meczu, pan Piotr Chmura zakończył mecz.

STAL STALOWA WOLA – COSMOS NOWOTANIEC 4-1 (1-1)

0-1 Ireneusz Zarzyka (1)

1-1 Kacper Siudak (25)

2-1 Michał Mokrzycki (55)

3-1 Bartłomiej Wasiluk (85)

4-1 Adrian Gębalski (90)

STAL: Koncki – Korczyński, Jarosz, Śpiewak, Kozdra – Bętkowski, Żołądź, zawodnik testowany, Szewczyk, Siudak, Piechniak oraz Wasiluk, Waszkiewicz, Stelmach, Kolbusz, Wójcik, Jonkisz, Kołodziej, Gębalski, Mokrzycki, Dziubiński.