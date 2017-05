Wygrajmy siłownię dla Stalowej Woli

Siłownia plenerowa to doskonała forma aktywnego spędzania czasu, ale to już na pewno wiecie! A co Wy na to, by wygrać takie miejsce dla Stalowej Woli? Miasto przeszło pozytywnie pierwszy etap w Konkursie Nestle Porusza Polskę. Teraz to, czy w hutniczym grodzie powstanie nowa siłownia pod chmurką, leży tylko w rękach mieszkańców!

Teren jaki zaproponowaliśmy do akcji Nestle Porusza Polskę, to ogrodzony obszar znajdujący się przy Zespole Szkół nr 3 w Stalowej Woli. W pobliżu nie znajduje się żaden obiekt typu siłownia odkryta, ale dzięki Wam może się to zmienić! Na pewno nie brakuje osób w mieście, którzy chętnie będą korzystać z tej formy aktywności fizycznej.

A co trzeba zrobić? Wybór zwycięskich Lokalizacji odbędzie się poprzez głosowanie za pośrednictwem strony internetowej: https://www.nestleporusza.pl/glosowanie/lokalizacja/290,i8. Po zarejestrowaniu i zalogowaniu na Stronie, jedna osoba będzie mogła każdego dnia trwania głosowania oddać 1 głos na wybraną Lokalizację. Głosowanie już trwa, a skończy się 30 czerwca, więc do dzieła!

Nestle w swoim konkursie rozda 16 siłowni plenerowych, po jednej dla każdego województwa. Na Podkarpaciu, oprócz stalowowolskiej, zgłoszonych zostało 30 innych lokalizacji. Wygrywa Miasto, które zdobędzie największą liczbę głosów.

Nagrodą w Konkursie jest siłownia zewnętrzna składająca się z czterech podwójnych urządzeń – biegacz + orbitrek, rower + jeździec, surfer + twister, drabinka + podciąg nóg, jednego pojedynczego urządzenia – wioślarz i tablicy wraz z regulaminem siłowni zewnętrznej wraz z projektem zagospodarowania terenu i montażem, o wartości 16,759 zł brutto.

Info: www.stalowawola.pl