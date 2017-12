Dwie książki dla jednego szczęśliwca

Specjalnie z okazji Dnia Świętego Mikołaja przygotowaliśmy dla wszystkich miłośników książek dwie ciekawe lektury. Spraw prezent sobie lub komuś bliskiemu 🙂

Dzięki uprzejmości Wydawnictwa ZYSK i S-ka, dla naszych Czytelników mamy do rozdania dwie ciekawe książki. Obie pozycje otrzyma jedna osoba, która jako pierwsza dodzwoni się do naszej redakcji pod numer tel. 15 642 25 02 w środę (6 grudnia) o godz. 13.00

Jessica Sorensen – „Lila i Ethan. Nie kuś mnie”

(Wydawnictwo ZYSK i S–ka)

Pozory mylą. Lila Summers wydaje się nieskazitelna: jest piękna, nosi drogie stroje i uśmiecha się szeroko. Ale jej perfekcyjną fasadę może zrujnować mroczna przeszłość i skrywane tajemnice. Lila zrobi wszystko, by ukryć pustkę, którą czuje w duszy. Przez to wpada w sytuacje, które zawsze źle się kończą. Gdy znajdzie się na dnie, tylko jedna osoba może ją z niego podźwignąć: Ethan Gregory...

Ethan od dawna wyznaje zasadę: „Lila jest tylko przyjaciółką”. Zresztą, sam nie angażuje się w związki. Wytatuowany buntownik nie pasuje do ślicznej księżniczki Lili. Jednak Ethan nie może zaprzeczyć, że teraz wiąże ich coś więcej niż kiedy się poznali. Jeśli nie zachowa ostrożności, grozi mu, że podda się uczuciom – a z doświadczenia wie, jak mocno potrafią go ranić. Jeśli Lila upadnie jeszcze niżej, czy Ethan zdoła jej pomóc jako przyjaciel? Czy też odkryje, że znalazł się o włos… od uczucia, którego się nie spodziewał?

Jakub Skworz - „Adaś Mickiewicz – Łobuz i mistrz”

(Wydawnictwo ZYSK i S–ka)

W domu dziadków są drzwi, których nie wolno otwierać. Czy to powstrzyma Olę i Eryka przed zaglądaniem do tajemniczego gabinetu? Na szczęście nie, a w środku znajdą rzeczy ciekawsze od najbardziej wymyślnych gier i zabawek – regały pełne wciągających książek.

To nie puste słowa – książki dziadka wciągają człowieka na poważnie, od stóp do głów w swoje fabuły. W jednej z nich, poświęconej Mickiewiczowi, dzieciaki z dziadkiem w roli przewodnika trafią wprost na mroźną Syberię, do pięknego Wilna i zatłoczonej Moskwy. Towarzyszą wieszczowi od dzieciństwa - gaszą pożar Nowogródka, zakładają tajne stowarzyszenie, ruszają do powstania i dopilnowują wydania "Pana Tadeusza".

Wszystkie wydarzenia z udziałem poety mają potwierdzenie w materiałach historycznych. Autor wybrał się do Wilna, gdzie śladami Mickiewicza podążał wraz z Alicja Dzisevic z tamtejszego Muzeum Adama Mickiewicza. Publikację patronatem objęło m. in. Muzeum Pana Tadeusza we Wrocławiu.

Poetę widzimy jako rezolutnego chłopaka, który również miał swoje problemy i chwile zwątpienia, ale jednak nie bał się postawić na swoją największą pasję - pisanie - dzięki czemu zawojował świat. Choć Jakub Skworz pisał swoją książkę głównie z myślą o młodszych czytelnikach, wciągnie ona także niejednego z dorosłych!