Wygraj bilety na spektakl „Imię”

Już w najbliższą niedzielę 22 października do Miejskiego Domu Kultury w Stalowej Woli ze spektaklem pt. „Imię” zagości Teatr Studio Buffo. Miłośnicy sztuki mogą powalczyć o miejsce na widowni, gdyż dla naszych czytelników mamy do rozdania jedną podwójną wejściówkę na to przedstawienie. Konkurs odbywa się na naszym FACEBOOK-u!

ZADANIE KONKURSOWE Napisz w kilku słowach, którego aktora z obsady spektaklu najbardziej chciałbyś/chciałabyś zobaczyć i dlaczego? Odpowiedzi należy udzielać w komentarzach pod postem konkursowym na naszym FACEBOOK-u do 17.10. 2017 do godziny 14.00!!!

Spośród Wszystkich komentarzy redakcyjne jury wybierze najciekawszą wypowiedź! Zwycięzca ogłoszony zostanie na naszym facebooku!