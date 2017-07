Wybuduj zamek z piasku

Prezydent Tarnobrzega Grzegorz Kiełb zaprasza do wzięcia udziału w konkursie „Plażowe budowanie zamków”. Wydarzenie odbędzie się 30 lipca nad Jeziorem Tarnobrzeskim.

Celem konkursu jest popularyzacja aktywnego wypoczynku, rozszerzenie oferty wakacyjnych rozrywek dla osób przebywających nad Jeziorem Tarnobrzeskim oraz promocja Jeziora Tarnobrzeskiego.

W zabawie mogą brać udział drużyny w zespołach od 2 do 4 osobowych. W zespole obowiązkowo musi być przynajmniej jedna osoba dorosła, maksymalnie 2 osoby dorosłe i przynajmniej 1 dziecko. Maksymalna ilość zespołów to 14. Każda z grup zobowiązana jest do nazwania swojego zespołu. Nazwa powinna być związana z tematyką konkursu.

Zapisu można dokonać w Wyspie Szkrabów – FHU RAKO Rafał Kowalski ul. Słomki 1, 39-400 Tarnobrzeg, Sklep MisterTOY lub mailowo: sklep@mistertoy.pl, do 29 lipca do godziny 17.00.

Uczestnik zgłaszający się do wzięcia udziału w konkursie zobowiązany jest do wypełnienia karty zgłoszenia dostępnej na Fb mistertoytbg lub w sklepie stacjonarnym, Tarnobrzeg, ul. Słomki 1.

Organizatorem konkursu jest Wyspa Szkrabów – FHU RAKO Rafał Kowalski ul. Słomki 1, 39-400 Tarnobrzeg, Sklep MisterTOY.

Regulamin konkursu