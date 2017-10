Jak wybrać idealne konto osobiste

Konto osobiste jest podstawowym produktem bankowym. Jego wybór powinien być bardzo wnikliwie przemyślany, gdyż wbrew pozorom, różnice pomiędzy tym co oferują banki – są spore. Na co warto zwrócić uwagę, wybierając rachunek dla siebie?

Przede wszystkim musimy postawić sobie pytanie, do czego konto bankowe będzie nam potrzebne? Możemy je wykorzystać do opłacania rachunków, korzystania z bankomatów podczas zagranicznych wycieczek, robienia zakupów kartą debetową, do gromadzenia oszczędności i tak dalej…

Konto otwiera przed nami mnóstwo możliwości. Pytanie o sposób jego wykorzystywania jest o tyle istotne, gdyż każdy bank posiada w swojej ofercie kilka rodzajów rachunków, w których poszczególne usługi mogą mieć różne ceny.

Warto także wiedzieć, że można spotkać się z rozwiązaniami dedykowanymi dla określonych grup wiekowych (konta dla młodych, studentów, przeznaczone dla osób na emeryturze) bądź zawodowych (konta dla profesjonalistów, takich jak lekarze, prawnicy, architekci). Takie rachunki mają tę zaletę, że ich zakres bezpłatnych usług w pełni odpowiada potrzebom grupy, dla której zostały stworzone.

Każdy z nas co miesiąc płaci rachunki. Taką operację zapłaty z pomocą konta możemy wykonać na kilka sposobów: samodzielnie z wykorzystaniem bankowości elektronicznej, telefonicznie poprzez infolinię banku albo w oddziale – wypełniając klasyczny, papierowy blankiet.

Przelew internetowy jest najczęściej bezpłatny, a tylko w niektórych przypadkach opłata może wynosić symboliczną kwotę. Operacja wykonana w oddziale banku kosztuje zazwyczaj od 3 do 10zł, w zależności od banku. Niewiele mniej zapłacimy korzystając z usług infolinii.

Różnice, jak sami państwo widzą, są spore. A to wszystko tylko na jednej transakcji. A co jeśli mamy ich do wykonania kilka w miesiącu? Przecież mamy prąd, gaz, czynsz, rachunek za telefon. A to na pewno nie wszystko. Możemy zaoszczędzić naprawdę sporo. Może warto przełamać się i spróbować samemu zlecić przelew? To naprawdę nic trudnego. Samodzielne opłacanie rachunków poprzez bankowość elektroniczną pozwoli nam też zaoszczędzić czas, jaki musielibyśmy poświęcić na stanie w kolejkach do okienka kasy gdzie do tej pory płaciliśmy nasze rachunki.

Z rachunkiem osobistym związana jest karta debetowa, która umożliwia nam płatności bezgotówkowe w sklepach, a także wybieranie pieniędzy z bankomatów. Karta jest bardzo wygodnym narzędziem, ale świadomość kilku związanych z nią opłat na pewno pozwoli nam zmniejszyć nasze miesięczne koszty. Różnice wynikać mogą ze standardowych opłat, jakimi obciąży nas bank (za wydanie karty, za jej miesięczne utrzymanie), ale także z dostępności do bezpłatnych bankomatów.

Warto wybrać bank, którego sieć własnych (bezpłatnych) bankomatów będzie dostatecznie szeroka, by sprostać naszym wymaganiom. Koszt wybrania gotówki z obcego bankomatu (nie znajdującego się w naszym pakiecie rachunku jako darmowy) zazwyczaj przekracza 5-6zł za pojedynczą transakcję, by sięgnąć kilkudziesięciu złotych przy większych kwotach podejmowanych z bankomatu. To bardzo dużo – warto zatem wiedzieć o naszym koncie więcej by móc zaoszczędzić. Najlepszą metodą wyboru konta dla siebie jest zweryfikowanie, jakie bankomaty mamy w miejscach, gdzie bywamy najczęściej.

Uważajmy także na dodatkowe usługi związane z kartami, takie jak np. sprawdzenie salda w bankomacie. To także często płatna usługa. Lepiej to zrobić z poziomu bankowości elektronicznej czy aplikacji mobilnej banku.

Podsumowując – chcielibyśmy państwa zachęcić do szerszego wykorzystania zdobyczy współczesnej bankowości, do zainteresowania się swoim kontem, zweryfikowania kosztów, może do przeniesienia rachunku do innego banku, jeśli po miesięcznym podsumowaniu okaże się, że państwa rachunek jest zbyt drogi. To naprawdę bardzo łatwe – na mocy ustawy na podstawie jednego wniosku złożonego w oddziale banku możemy upoważnić bank do przeniesienia naszego rachunku w naszym imieniu.

Kamil Mucha