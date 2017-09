Wybieramy „Belfra Roku 2017”

Kto jest najpopularniejszym nauczycielem spośród wszystkich belfrów pracujących w szkołach ponadgimnazjalnych w Powiecie Stalowowolskim? Odpowiedź na to pytanie pomoże ustalić już 8. edycja konkursu „Belfer Roku”, organizowanego przez stalowowolskie Starostwo Powiatowe.

Jak co roku, plebiscyt jest okazją aby docenić tych nauczycieli ze szkół ponadgimnazjalnych i placówek z terenu Powiatu Stalowowolskiego, którzy cieszą się największym zaufaniem i wyjątkową sympatią w swoim środowisku. – Dobry nauczyciel potrafi skutecznie i umiejętnie przekazać wiedzę, ale też sprawić, że uczniowie polubią prowadzone przez niego zajęcia, a nawet zarazić ich swoją pasją. I jeszcze jedno: dobremu nauczycielowi uczniowie mogą zaufać i zawsze liczyć na jego pomoc. Przepracowałem wiele lat w oświacie, znam doskonale to środowisko i dlatego wiem, że takich nauczycieli w szkołach i placówkach na terenie naszego Powiatu nie brakuje – mówi Janusz Zarzeczny, starosta stalowowolski.

Podobnie jak w latach poprzednich, głosowanie w plebiscycie „Belfer Roku”, będzie odbywało się za pomocą formularza on-line, dostępnego na www.stalowowolski.pl. Wystarczy się zarejestrować i zalogować w naszym serwisie. Moduł do głosowania będzie aktywny w dniach od 22 września do 6 października 2017 r. Zachęcamy do głosowania, tym bardziej że każdy kto weźmie w nim udział, będzie miał szansę na wygranie nagrody rzeczowej. O tym, komu ona przypadnie, no i kto przede wszystkim zostanie „Belfrem Roku 2016” dowiemy się już 13 października, podczas powiatowej uroczystości z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Odbędzie się ona w Spółdzielczym Domu Kultury w Stalowej Woli.

Info: www.stalowowolski.pl