Wtorki z JPK – bezpłatne szkolenia dla podatników

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Stalowej Woli serdecznie zaprasza na bezpłatne szkolenia dotyczące Jednolitego Pliku Kontrolnego (JPK_VAT). Szkolenia skierowane są w szczególności do mikroprzedsiębiorców, którzy od stycznia 2018 r. dołączą do grona podatników objętych obowiązkiem wysyłania JPK_VAT.

Szkolenia prowadzone będą w każdy wtorek listopada: 7, 14, 21, i 28 w budynku Urzędu Skarbowego w Stalowej Woli o godz.9.00 – sala szkoleń, niski parter.

W związku z ograniczoną liczbą miejsc, osoby zainteresowane udziałem w szkoleniach, powinny dokonać rezerwacji na jeden z czterech wskazanych wyżej terminów, kontaktując z Urzędem Skarbowym w Stalowej Woli osobiście lub telefonicznie pod nr 158777152.

Celem powyższych szkoleń będzie przybliżenie tematyki przekazywania ewidencji zakupu i sprzedaży w postaci elektronicznej (JPK_VAT). W Polsce Jednolity Plik Kontrolny wprowadzany jest stopniowo, objął już przedsiębiorców dużych, średnich i małych, a od 1 stycznia 2018 r. zostanie rozszerzony również na mikroprzedsiebiorców.

Mikroprzedsiębiorca objęty obowiązkiem JPK_VAT to firma składająca deklaracje VAT-7 lub VAT-7K, zatrudniająca do 10 osób i osiągająca obrót roczny do 2 milionów euro, w tym jednoosobowe działalności gospodarcze.

***

JPK_VAT to zestaw informacji o zakupach i sprzedaży, który wynika z ewidencji VAT za dany okres. Przesyła się go wyłącznie w wersji elektronicznej, w określonym układzie i formacie, do 25. dnia miesiąca za miesiąc poprzedni.

Więcej na www.jpk.mf.gov.pl (link otwiera okno w serwisie zewnętrznym).