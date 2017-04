Wspomnienie niżańskiego Klubu Twórcy Amatora

[Zdjęcia] W Niżańskim Centrum Kultury „Sokół” czynna jest wystawa będąca retrospektywą działającego przed laty w NCK Klubu Twórcy Amatora. W sali wystawienniczej można oglądać dzieła 15 twórców. Prezentowane są obrazy olejne i haftowane, nie brakuje też rzeźby i rysunku, także satyrycznego.

Ekspozycja jest czynna do 30 kwietnia w godzinach pracy NCK, czyli od poniedziałku do piątku og godz. 9 do 17.