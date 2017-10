Wspominali zmarłą koleżankę

Stowarzyszenie Literackie „Witryna” ze Stalowej Woli i przedstawiciele Gminnego Centrum Kultury w Radomyślu nad Sanem wspólnie zorganizowali wieczór promocji tomiku poetyckiego Teresy Ujdy pt. „Z wdzięczności za…”, który został wydany pośmiertnie. Promocja odbyła się 3 października 2017r. o godz. 18.00 w Wiejskim Domu Kultury w Rzeczycy Długiej. Spotkanie zostało poprzedzone mszą św. w intencji zmarłej.

Zgromadzonych gości przywitały: Dyrektor Gminnego Centrum Kultury w Radomyślu nad Sanem – Teresa Lachowska oraz Prezes Stowarzyszenia Literackiego „Witryna”- Agnieszka Bulicz. Twórczość, zmarłej w dniu 16 sierpnia 2016r poetki, prezentowali: Grzegorz Męciński – Radny Miasta Stalowa Wola, Agata Linek – sekretarz SL „Witryna” i Agnieszka Bulicz- prezes SL”Witryna”. Recenzję opartą na analizie wierszy napisała i przeczytała polonistka, recenzentka oraz członek SL „Witryna” Beata Sudoł-Kochan. Oprawę muzyczną zapewnił Piotr Sikorski – gitara.

Na wieczór wspomnieniowy przybyli licznie goście, głównie rodzina zmarłej oraz członkowie i sympatycy stowarzyszenia. Na zakończenie Małgorzata Żurecka – członek SL „Witryna” i długoletnia koleżanka zmarłej przeczytała wiersze poetki, a także pokazała listy, które od niej otrzymywała. Było to wzruszające spotkanie, szczególnie, że zmarła Tersa Ujda była bardzo ciepłą i lubianą osobą .

Tomik pt. „Z wdzięczności za…” ukazał się dzięki wsparciu finansowemu Pana Jana Pyrkosza-Wójta Gminy Radomyśl nad Sanem. Wydany został pod patronatem SL „Witryna”. Pomysłodawcą tytułu była Agnieszka Bulicz, opracowaniem technicznym, składem i redakcją zajął się Pan Kazimierz Linda, a fotografię na okładkę użyczyła z prywatnych zbiorów Beata Sudoł-Kochan.

Agnieszka Bulicz

Poróżnienie

Piorun co razi drzewo

poraził moją ciszę

Cóż jestem bez życia ?

W chmurach gdzieś się kołyszę

Od jednego bieguna

wiatru odwiecznego

co wieje, łamie i milknie

A cisza?

Nic nie słyszę

W gromach i błyskawicach

plątam się nieporadnie

Odsłoną jasnego nieba

Śmierć dzisiaj nocy kradnę

A ono dłonią odsuwa

wszystkie me niepokoje

Zmienia w wieczną krainę

Teresa Ujda