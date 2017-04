Wsiąść do pociągu byle jakiego

Nowe czasy, to i nowe metody przekazu. Samorząd Stalowej Woli stawia na głasnost’. Ostatnia sesja była transmitowana na żywo. Nie wiem, czy się do tego przyzwyczajać, czy to tylko taki bonus – dla kogo? – z okazji kupienia od Huty budynku byłej dyrekcji. Sala, której kiedyś patronował Eugeniusz Kwiatkowski, niejedno widziała, więc i zapasy radnych z budżetem musiała wytrzymać. Nawet z początkowym zaciekawieniem wgapiłem się w komputer, ale szybko mi przeszło. Prezydent na pewno, a podejrzewam, że i część radnych wiedziała o transmisji on line i stąd te wygibusy przed kamerą. Nie mogłem pojąć dlaczego prezydent Nadbereżny zajmuje czas radnych na porachunki z jakąś bliżej nieokreśloną opozycją, która podobno zarzuca mu niegospodarność. W takiej sytuacji wykłada się karty na stół i złośliwiec milczy. Po co kogoś, kto zdaniem prezydenta kłamie, zapraszać jeszcze do najważniejszego w mieście gabinetu? W obronę prezydenta wziął wiceprzewodniczący samorządu. Och, cóż za ochy popłynęły w eter! Trener Jarząbek od Bareji to betka. Przynajmniej wyszło śmiesznie. Bo radni mają ciąg na oko kamery i gdy tylko mają okazję, wykorzystują ją.

Swoje rendez-vousz z kamerą pechowo wykorzystała jedna z posłanek Platformy. Wsiadła do „Pociagu do polityki” i myślała, że reszta pójdzie jej jak z płatka, a wyborcy legną u jej politycznych stóp. Prowadząca program red. Długosz nie była złośliwa, ale zapytała pos. Okłę-Drewnowicz o autora słów do hymnu polskiego. Posłanka PO zaliczyła wcześniej wtopę z imieniem wybranki Kmicica, więc przy pytaniu o Wybickiego miała prawo być zdenerwowana. – No to jest hymn Dąbrowskiego – wypaliła, a Internet od razu zaryczał ze śmiechu. I tak jest do dziś, bo posłanka w okrągłym budynku jest od kilku kadencji, a do telewizyjnego „Pociągu” wsiadała, by skrytykować PiS-owską reformę oświaty. Jako wychowanek 8-klasowej podstawówki do likwidacji gimnazjów nie mam nic. Nic też bym nie miał do posłanki z PO gdyby nie jej porażająca głupota i wiara w to, że inni są głupsi. Powszechne parcie na szkło objawia się jednak i takimi wpadkami. Czasami warto umknąć przed kamerą, by zachować twarz. Chociaż znajomy wziął posłankę w obronę. Przedstawił dość karkołomny wywód, że najsłynniejszy w Polsce mazurek może być jednak Dąbrowskiego. Bo skoro Wybicki swoje rymy zadedykował Dąbrowskiemu, to są one Dąbrowskiego.

Eugeniusz Przechera