Wyróżnieni za innowację

W niedzielę podczas finałowej gali obchodów 80. rocznicy powołania Centralnego Okręgu Przemysłowego po raz pierwszy wręczone zostały nagrody Innowator COP.

Celem konkursu jest uhonorowanie firm w szczególny sposób wyróżniających się innowacjami w swojej działalności gospodarczej, prowadzonej na terenie historycznie związanym z Centralnym Okręgiem Przemysłowym.

Konkurs Innowator COP skierowany jest do założycieli i szefów firm, którzy wdrażają twórcze rozwiązania oraz mają nowatorskie podejście do biznesu, także do twórców przedsiębiorstw we wczesnej fazie rozwoju, liderów biznesu, którzy prowadząc efektywną działalność gospodarczą, wykazują jednocześnie wrażliwość na potrzeby lokalnych społeczności i im sprzyjają. Nagroda będzie przyznawana co dwa lata.

Statuetki wręczali: Wojciech Kolarski, Podsekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP, Adam Hamryszczak, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju, Władysław Ortyl, Marszałek Województwa Podkarpackiego, Lucjusz Nadbereżny, Prezydent Stalowej Woli.

Tegoroczni laureaci: dwukrotnie wyróżniona Huta Stalowa Wola S.A., Zakłady Porcelany Elektrotechniczne ZAPEL S.A., FIBRAIN Sp. z o.o., CEWAR Sp. z o.o., Delfin Spółka z o.o., FHU PALACARR Michał Pala, IC Complex Sp. z o.o., BOSCH SERVICE Dariusz Pawlik, Cervi Robotics Sp. z o.o. Nagrodę specjalną przyznaną przez Agencję Rozwoju Przemysłu otrzymała stalowowolska firma Cerkamed.

Uroczystość wręczenia nagród poprzedziły okolicznościowe przemówienia oraz odczytanie listów skierowanych do zebranych przez prezydenta RP Andrzeja Dudę i premier Beatę Szydło.