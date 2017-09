Wpadł z narkotykami podczas meczu

Podczas niedzielnego meczu piłki nożnej, na stadionie w Giedlarowej, policjanci z Leżajska ujawnili przy 18-letnim kibicu marihuanę. Funkcjonariusze zabezpieczyli ponad 5 gramów tego narkotyku.

W niedziele około godz. 16, policjanci podczas zabezpieczenia meczu piłkarskiego na stadionie w Giedlarowej, przy jednym z kibiców ujawnili woreczek strunowy z suszem roślinnym o zapachu przypominającym marihuanę. 18-latek został zatrzymany i przewieziony do leżajskiej komendy. Tutaj w toku dalszych czynności funkcjonariusze ujawnili i zabezpieczyli kolejne 6 woreczków z suszem roślinnym, które mężczyzna schował w bieliźnie osobistej oraz dwie szklane lufki. W sumie 18-latek miał przy sobie 5,61g suszu roślinnego.

Wstępne badanie suszu przy pomocy policyjnego testera potwierdziło, że jest to marihuana. Mężczyzna w najbliższym czasie usłyszy zarzuty posiadania środków odurzających. Za to przestępstwo grozi mu kara do 3 lat pozbawienia wolności.