Woził siedmiu prezydentów

Osobisty kierowca staje się powiernikiem wielu tajemnic swojego szefa. Jakże ciekawe sprawy musi więc znać szofer prezydenta, nieprawdaż? Piotr Bednarz, dziś sołtys Zbydniowa, był osobistym kierowcą siedmiu prezydentów Stalowej Woli przez prawie 30 lat.

Przez ten okres zmieniały się okoliczności polityczne, osoby prezydentów i samochody, którymi ich woził. Stalowa Wola ma urząd prezydenta miasta od 1979 roku. Pierwszym prezydentem mianowany został Jerzy Bąkowski, który był też pierwszym prezydentem wożonym przez bohatera naszego artykułu.

Jak zostaje się kierowcą prezydenta?

– To był rok 1981, 11 lutego, dzień moich 21 urodzin. Wybrałem się do urzędu stanu cywilnego, żeby zapisać w ewidencji syna, który urodził się 18 stycznia. Przy okazji wizyty w prezydium odwiedziłem mieszczące się tam wtedy biuro pracy, żeby zapytać czy nie ma akurat wolnego etatu. Niefortunnie trafiłem na dzień, kiedy w urzędzie nie przyjmowano interesantów. Siedząca tam pani, w zimny, urzędniczy sposób wskazała mi drzwi i poleciła przyjść kiedy indziej. Nie chciała mnie słuchać i właściwie już wychodziłem, kiedy z sąsiedniego pokoju wyłonił się kierownik jednego z wydziałów urzędu, który przypadkowo usłyszał co mówiłem i zainteresował się moją sprawą. Od słowa do słowa, okazało się, że mamy wspólnych znajomych ze Zbydniowa. Opowiedziałem, że pracuję w Rejonie Dróg Publicznych, jako mechanik i kierowca, że pasjonują mnie samochody, ale bardziej osobowe. W Rejonie kierowało się ciężarówkami, tylko niekiedy trafiały się kursy z dyrektorem, które ja chętnie brałem, bo to coś innego, ciekawszego i samochód osobowy, a nie piaskarka. Zapytał mnie wtedy, czy nie chciałbym pracować jako kierowca prezydenta miasta, bo właśnie kogoś szukają? Byłem zaskoczony, prezydent kojarzył mi się tylko z prezydentem Stanów Zjednoczonych. W tamtym czasie pierwszym prezydentem Stalowej Woli został właśnie Jerzy Bąkowski. Spontanicznie, w tym samym pokoju, gdzie jeszcze przed chwila wypraszała mnie inna urzędniczka, kazano mi napisać podanie i życiorys. Jak wróciłem do pracy w Rejonie Dróg, już czekała na mnie wiadomość, że mam się zgłosić do pracy do Urzędu Miasta – opowiada Piotr Bednarz.

Już pierwszego dnia miał kurs z prezydentem do Lublina. Łatwość, z jaką poruszał się po ulicach dużego miasta zrobiła wrażenie na prezydencie. – Wyjaśniłem mu, że prawo jazdy robiłem we Wrocławiu, gdzie uczęszczałem do technikum z internatem. Lublin był jednym z większych miast w Polsce. Prezydentowi spodobało się, że bardzo dobrze radzę sobie za kierownicą w ruchu miejskim. Po powrocie z Lublina prezydent Bąkowski zakomunikował mi, że będę u niego pracował. Byłem zachwycony, mogłem jeździć nowiutkim, pięknym, białym fiatem 125p. Pamiętam numer rejestracyjny: TBA 009C. Numery do 10 były przyznawane dla wojewody, sekretarza partii i innych wysokich urzędników województwa, w tym dla prezydenta Stalowej Woli. Były to auta poza kontrolą milicji, mieliśmy tzw. „r-ki”, czyli specjalną plakietkę, którą wystarczyło pokazać milicjantom i odstępowali od kontroli – z sentymentem wspomina dzisiejszy sołtys Zbydniowa…

Cały artykuł przeczytasz w aktualnym numerze Sztafety – nr 42. Zachęcamy do zakupu tygodnika w wersji papierowej lub elektronicznej http://eprasa.pl/news/tygodnik-sztafeta/2017-10-19