Wózek widłowy zmiażdżył pracownikowi stopę

16 sierpnia policjanci pracowali na miejscu wypadku w Jeżowem. W zakładzie przetwórstwa drzewnego pijany operator wózka widłowego najechał na stopę jednego z pracowników. Kierujący miał blisko 3 promile alkoholu w organizmie.

Przed godz. 12, dyżurny komendy został powiadomiony o wypadku, do którego doszło podczas pracy w zakładzie przetwórstwa drzewnego w Jeżowem. Jeden z pracowników. został potrącony przez pijanego operatora wózka widłowego. Poszkodowany został przewieziony do szpitala. Policjanci sparwdzili stan trzeźwości kierowcy. Miał 2,92 promila alkoholu w organizmie. Mężczyzna trafił do policyjnego aresztu, kiedy wytrzeźwieje zostanie przesłuchany.

Niżańscy funkcjonariusze wyjaśniają okoliczności wypadku.