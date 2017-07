Wokół akcji „łowców cieni”

Tydzień temu ogólnopolskie i lokalne serwisy internetowe podały rewelację z udziałem włoskiego przestępcy, elitarnych „łowców cieni” z CBŚ i Stalową Wolą w tle. Gdzie dokładnie mieszkał aresztowany Włoch w Stalowej Woli? Czym się tu zajmował? Jakie były okoliczności namierzenia go i ujęcia przez CBŚ? Policyjne źródła nie podają zbyt wiele. Komunikat zespołu prasowego CBŚ zdradza mało, więcej można dowiedzieć się z facebookowego profilu ujętego Włocha, który opublikował tam m.in. zdjęcia ze stalowowolskiego hotelu.

Na opublikowanym 13 lipca przez CBŚ filmiku widzimy, jak dwóch postawnych funkcjonariuszy w czerni prowadzi skutego kajdankami, drobnego mężczyznę o siwych, dłuższych włosach. To krótkie wideo, dokumentujące, kolejny międzynarodowy sukces „łowców cieni”, nakręcono przy budynku komendy policji w Stalowej Woli. Niewiele to mówi o okolicznościach aresztowania poszukiwanego europejskim nakazem aresztowania 64-letniego Gabriele F. W komunikacie Centralnego Biura Śledczego można dodatkowo wyczytać, że mężczyzna w chwili zatrzymania przebywał w jednym ze stalowowolskich hoteli, że był zaskoczony i nie stawiał oporu. Z informacji udostępnionych przez zespół prasowy CBŚ wiemy też, że Gabierele F. przebywa w Polsce od 2004 roku, że mieszkał w Stalowej Woli i tu założył firmę reklamową. Policja nie chce jednak zdradzić, w którym hotelu obywatel Włoch został znaleziony, gdzie i jak długo mieszkał w Stalowej Woli. Nie wiadomo też, jak policjanci wpadli na jego trop. Rzecznik stalowowolskiej policji nie może nic powiedzieć, bo to sprawa Centralnego Biura Śledczego, a w CBŚ powtarzają znany już wszystkim komunikat…

