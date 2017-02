Wojtas wygrywa w Sądzie Najwyższym

Od blisko czterech lat Wiesław Wojtas, legenda stalowowolskiej „Solidarności”, a potem biznesmen, toczy prawne boje o odzyskanie swojej dawnej firmy i jej majątku. Niewielu dawało mu szanse, ale właśnie odniósł spektakularne zwycięstwo – Sąd Najwyższy uchylił niekorzystny dla niego, prawomocny już wyrok Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie. Wojtasowi chodziło o unieważnienie aktu notarialnego, którym przystąpił do nowej spółki, a która zaraz potem zbankrutowała. Sprawę ponownie rozpatrzy rzeszowski Sąd Apelacyjny.

Uwzględnienie kasacji w tak specyficznej sprawie jak unieważnienie aktu notarialnego to niewątpliwy sukces Wiesława Wojtasa, ale jego adwokat, Agnieszka Derylak radzi, by za wcześnie nie ogłaszał zwycięstwa. Najistotniejsze będzie bowiem teraz uzasadnienie wyroku, czyli ogłoszenie co było podstawą takiego rozstrzygnięcia: czy Sąd Najwyższy doszukał się w orzeczeniu Sądu Apelacyjnego błędów merytorycznych czy tylko formalnych. Trzeba więc spokojnie czekać teraz na uzasadnienie.

– Nasza kasacja nie dotyczyła błędów procesowych, formalnych, ale prawa materialnego. Teoretycznie można więc domniemywać, że to było podstawą wyroku. Ale to są tylko przypuszczenia. Wszystko powie nam uzasadnienie – mówi „Sztafecie” Agnieszka Derylak…

