Wojtas ofiarą prawnego podstępu

Sąd Najwyższy udostępnił uzasadnienie wyroku w sprawie skargi kasacyjnej, jaką wniósł Wiesław Wojtas, kiedyś znany działacz stalowowolskiej „Solidarności”, a potem biznesmen. Przypomnijmy: 2 lutego 2017 r. na niejawnym posiedzeniu SN uchylił niekorzystny dla niego, prawomocny już wyrok Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie. Wojtasowi chodziło o unieważnienie aktu notarialnego, którym przystąpił do nowej spółki, a która zaraz potem zbankrutowała.

Uzasadnienie liczy 18 stron. Na pięciu pierwszych Sąd Najwyższy opisuje sytuację biznesowo-prawną, jaka doprowadziła Wiesława Wojtasa do wniesienia skargi kasacyjnej. Pozostałe to wywód SN, stwierdzający m.in., że podpisując wspomniany akt notarialny Wojtas był de facto ofiarą podstępu i miał potem interes prawny do wniesienia skargi kasacyjnej, co kwestionowała pozwana strona…

SZERZEJ NA TEN TEMAT PRZECZYTASZ W AKTUALNYM WYDANIU SZTAFETY – NR 19