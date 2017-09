Wojna polsko-polska o flagę unijną

– Dopóki jestem prezydentem, flaga Unii Europejskiej nie będzie na stałe wisiała przed Urzędem Miasta – odpowiada zdecydowanie prezydent Stalowej Woli Lucjusz Nadbereżny, pytany przez „Sztafetę” o kolejny zarzut w tej sprawie ze strony miejscowej Platformy Obywatelskiej. Zarazem zapewnia, że cieszy się z członkostwa Polski w UE, a Stalowa Wola czerpie jak tylko może z brukselskich dotacji.

Sprawa wypłynęła w maju 2016 r., gdy lokalny Komitet Obrony Demokracji i Platforma Obywatelska wystosowali do prezydenta Nadbereżnego petycję w obronie flagi UE na maszcie przed magistratem (wisiała tam za prezydenta Szlęzaka, ale potem, po zmianie władzy, „wzięta do prania”, znikła). Nadbereżny odpowiedział, że nie będzie tam wisieć na stałe, bo nie jest to flaga żadnego państwa, a okoliczności jej prezentacji są ściśle określone…

