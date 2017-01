Wnuk odpowiada za próbę zabójstwa babci

18 stycznia przed Sądem Okręgowym w Tarnobrzegu rozpoczął się proces 35-letniego Rafała G. ze Stalowej Woli. Prokuratura zarzuciła mężczyźnie usiłowanie zabójstwa swojej babci. Do dramatu doszło w czerwcu ub. roku. Mężczyzna przyznaje się do tego, że skrzywdził staruszkę, ale dodaje, że nie chciał jej zabić.

Dramatyczne wydarzenia opisane aktem oskarżenia rozegrały się 16 czerwca ubiegłego roku w jednym z mieszkań przy ul. Czarnieckiego w Stalowej Woli. Tego dnia miliony polskich kibiców żyły meczem Niemcy – Polska, który biało–czerwoni rozgrywali w ramach piłkarskich Mistrzostw Europy we Francji. Do Rafała G. tego dnia przyszło dwoje znajomych. W planie mieli wspólne oglądanie meczu, jak zeznała jednak w sądzie uczestniczka tamtego spotkania gospodarz nie był wcale zainteresowany tym, co transmitowała telewizja…

