Włamał się do działkowych altanek

Policjanci ze Stalowej Woli wyjaśnili sprawę włamań na terenie ogródków działkowych. 56-letni mężczyzna włamywał się do altanek i kradł wszystko, co miało jakąkolwiek wartość. Podejrzany jest o 7 przestępstw. Za swoje czyny będzie odpowiadał w warunkach recydywy.

Policjanci pracowali nad wyjaśnieniem szczegółowych okoliczności włamań do działkowych altanek, do których dochodziło na terenie jednego z rodzinnych ogrodów działkowych w Stalowej Woli. Złodziej wybijał szyby okienne, wchodził do altanki i kradł wszystko, co miało jakąkolwiek wartość. Były to narzędzia, sprzęt ogrodniczy i turystyczny, butle gazowe, wiertła i inne drobne przedmioty. Na miejscach włamań policyjni specjaliści zabezpieczyli różne ślady, w tym odciski palców. Podjęte bezpośrednio po zgłoszeniu czynności nie doprowadziły do zatrzymania złodzieja.

Pomimo tego policjanci służby kryminalnej prowadzili czynności zmierzające do ustalenia sprawcy włamań. Funkcjonariusze zbierali informacje, przesłuchiwali świadków, analizowali zebrany materiał dowodowy. To właśnie zabezpieczone przez technika kryminalistyki odciski palców pomogły w ustaleniu sprawcy włamania. Wyniki eksperckich badań przeprowadzonych w Laboratorium Kryminalistycznym KWP w Rzeszowie wskazały, że sprawcą włamania jest 56-letni mieszkaniec Stalowej Woli.

Funkcjonariusze zatrzymali mężczyznę. Podczas przesłuchania, 56-latek przyznał się do tych czynów. Policjanci przedstawili zatrzymanemu 7 zarzutów włamania i usiłowania kradzieży z włamaniem. Jak ustalili policjanci, mężczyzna skradzione przedmioty sprzedawał, a uzyskane w ten sposób pieniądze przeznaczał na alkohol. Za swoje czyny będzie odpowiadał w warunkach powrotu do przestępstwa.