Włamał się do altany i ukradł sprzęt ogrodniczy

Policjanci ze Stalowej Woli zatrzymali 40-letniego mężczyznę, który włamał się do ogrodowej altany i ukradł sprzęt ogrodniczy. Mężczyzna był pijany, miał ponad dwa promile alkoholu w organizmie. Po wytrzeźwieniu usłyszał zarzut włamania. Za swój czyn odpowie teraz przed sądem.

Do włamania doszło w piątek 6 października w Stalowej Woli na ulicy Hutniczej. Policjanci otrzymali sygnał, że ktoś włamuje się do ogrodowej altanki. Funkcjonariusze natychmiast udali się w to miejsce i zatrzymali złodzieja.

Okazało się, że 40-letni mieszkaniec Stalowej Woli po wyważeniu drzwi ukradł z altanki sprzęt ogrodniczy o wartości ponad 100 złotych. 40-latek był pijany, miał 2,37 promila alkoholu w organizmie. Mężczyzna trafił do policyjnego aresztu.

Po wytrzeźwieniu policjanci przedstawili 40-latkowi zarzut. Mężczyzna przyznał się do winy i złożył wyjaśnienia. Policjantom powiedział, że włamał się do altany, bo potrzebował pieniędzy na papierosy. Teraz za swój czyn odpowie przed sądem. Postępowanie w tej sprawie prowadzi stalowowolska Policja.