Wjechał w tył samochodu. Był nietrzeźwy i miał zakaz prowadzenia pojazdów

W policyjnym areszcie przebywa 26-letni mieszkaniec powiatu stalowowolskiego, który wczoraj rano najechał na tył poprzedzającego go samochodu. Mężczyzna był pijany, miał ponad dwa promile alkoholu w organizmie. Miał też sądowy zakaz prowadzenia pojazdów do 2020 roku. Teraz za swoje czyny stanie przed sądem.

Do wypadku doszło w miejscowości Przyszów Burdze w gminie Bojanów tuż przed godz. 7.30. Ze wstępnych ustaleń wynika, że 26-letni mężczyzna kierujący samochodem marki Audi najechał na tył poprzedzającego go samochodu marki Opel, którym jechał mieszkaniec Stalowej Woli. Po zderzeniu, auta wjechały do przydrożnego rowu. Ranny został kierowca opla, który trafił do stalowowolskiego szpitala.

Policjanci zabezpieczyli miejsce zdarzenia. Okazało się, że kierowca audi znajdował się pod wpływem alkoholu. Mężczyzna miał 2.37 promila alkoholu w organizmie. Mężczyzna miał też sądowy zakaz poruszania się pojazdami do 2020 roku. Policjanci zatrzymali 26-latka w policyjnym areszcie. Na miejscu przeprowadzono oględziny, wykonano dokumentację fotograficzną oraz szkic. Dalsze czynności w tej sprawie prowadzi Komenda Powiatowa Policji w Stalowej Woli.

Info: KPP Stalowa Wola