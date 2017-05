[Zdjęcia] Już po raz drugi w ramach Dni Stalowej Woli Muzeum Regionalne przygotowało wydarzenie pod hasłem „Witaj Majowa Jutrzenko” nawiązujące do obchodów rocznicy Konstytucji 3 maja. Tego dnia w Rozwadowie wszyscy zebrani mogli zobaczyć „Żywy obraz” wg Jana Matejki przygotowany przez uczniów Liceum Ogólnokształcącego im. KEN w Stalowej Woli.

Uroczystości rozpoczęły się trzeciomajową paradą, która nawiązywała do dawnych tradycji Rozwadowa. W korowodzie spod stacji kolejowej do Rynku udział wzięli Orkiestra Dęta MDK, aktorzy w strojach z epoki, mieszkańcy, młodzież szkolna, harcerze, OSP i goście. Następnie złożono kwiaty pod pomnikiem Króla Jana III Sobieskiego.

„Żywy obraz” nawiązujący do dzieła Jana Matejki Konstytucja 3 Maja 1791, to widowisko przybliżające istotę i kulisy powstawania Konstytucji, ukazuje radosny entuzjazm po jej uchwaleniu oraz ożywia postaci uwiecznione na obrazie, które w barwnych strojach z epoki przedstawiają się widzom. Inscenizację z udziałem młodzieży szkolnej zwieńczyło odtańczenie zgodnie ze staropolskim obyczajem „chodzonego” czyli poloneza, do którego zaproszeni zostali oprócz aktorów, mieszkańcy i wszyscy chętni.

Na zakończenie w ogródku kawiarnianym, odbyło się „Wolne śpiewanie z Hanką Ordonówną” w wykonaniu Anny Przybysz z zespołem Triodeon.