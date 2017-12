Wigilijne wspomnienia z Zaklikowa

[Zdjęcia] 18 grudnia w Miejskim Domu Kultury w Stalowej Woli można było zobaczyć przedstawienie opowiadającego o dawnych zaklikowskich zwyczajach wigilijnych. Spektakl powstał w oparciu o prawdziwe wspomnienia mieszkańców Zaklikowa.

- Pomysł przedstawienia narodził się jeszcze w ubiegłym roku w listopadzie. Gdy zadzwonił do mnie dyrektor MDK w Stalowej Woli Marek Gruchota z propozycją udziału w tym projekcie, od razu się zgodziliśmy. Intensywne przygotowania rozpoczęliśmy już w czerwcu – mówi Anna Krzyżanowska, dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Zaklikowie.

Scenariusz powstał na podstawie rozmów z mieszkańcami Zaklikowa, które prowadziła etnograf Patrycja Laskowska-Chyła. To również ona była odpowiedzialna za merytoryczne przygotowanie spektakli, które miały miejsce w latach ubiegłych. Mowa tu oczywiście o „Wigilii Lasowiackiej” i „Wigilii Jastkowickiej”.

Tym razem w stalowowolskim Miejskim Domu Kultury mogliśmy zapoznać się z obrzędami wigilijnymi, które niegdyś przestrzegane były we wszystkich zaklikowskich domach. - Nawet nie zdawałam sobie sprawy, że te zwyczaje wyglądały tak jak zostały tutaj przedstawione. Z wielką ciekawością przyglądałam się tym badaniom i powstawaniu scenariusza. Zadziwiło mnie chociażby to, w jaki sposób pozbywano się nadmiaru soli ze śledzi. Takiego śledzia strzepywało się o cholewkę własnego buta – mówi Anna Krzyżanowska.

Innym wigilijnym zwyczajem, przestrzeganym w Zaklikowie było godzenie się zwaśnionych stron i wybaczanie sobie wszelakich krzywd. - Jak przychodziła wigilia, to mój dziadek z babcią szedł i przepraszał wszystkich, którym niechcący czy chcący zrobił jakąś krzywdę. A pradziadka swojego to przez mgłę pamiętam, ale pytałam, go, dlaczego przed niektórymi to klękał. Przed siostrą, bratem swoim, to klękał, całował w rękę i przepraszał – wspomina jedna z mieszkanek Zaklikowa.

