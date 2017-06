Przez „Wiersze wszystkie” wspominali Frączka

[Zdjęcia] 7 czerwca w auli Liceum Ogólnokształcącego w Nisku odbyła się prezentacja książki „Wiersze wszystkie” autorstwa Pawła Frączka, który w październiku ubiegłego roku przegrał walkę z chorobą. Choć ta pozbawiła go możliwości występowania na scenie w roli aktora, jednak nie porzucił poezji, którą kochał i sam zaczął ją tworzyć.

Spotkanie poprzedziła msza święta odprawiona w kościele parafialnym w Nisku. Prezentacja tomiku wierszy „Wiersze wszystkie” nie miała sztywnej ramy i zaplanowanego scenariusza. Była to okazją do tego, aby nie tylko zaprezentować dzieło nieżyjącego autora, ale również by spotkać się i powspominać.

Kamila Brzezińska