Wiemy, jak będzie wyglądał basen w Racławicach

Sześciotorowy basen główny o długości 25 metrów, niecka rekreacyjna, brodzik dla dzieci, 14-osobowe jacuzzi i sauna fińska. Te i wiele innych atrakcji znajdzie się w krytej pływalni, która powstanie w Racławicach koło Niska. Plan obiektu oraz zagospodarowania terenu wokół zaprezentowano podczas piątkowej sesji rady miejskiej w Nisku.

O tym, jak będzie wyglądał basen mówił Paweł Mateja z Urzędu Gminy i Miasta w Nisku, który przedstawił nie tylko opis, ale i projekt obiektu. Jak wyjaśniał, powierzchnia zabudowy pływalni to ponad 2480 m2. - W holu obiektu znajdzie się kasa, barek i sklepik. Nieco dalej będą sanitariaty dla klientów. Z holu głównego będzie można wejść do strefy ćwiczeń, czyli siłowni i sali fitness, z holu będzie też wejście do szatni. Kolejno przez szatnie będzie wejście do basenu głównego, który będzie miał długość 25 metrów. Znajdzie się na nim sześć torów. Basen główny będzie wyposażony we wszystkie urządzenia niezbędne do organizacji zawodów - wyjaśniał.

Obok głównego basenu znajdzie się mała niecka basenowa, rekreacyjna, służąca do nauki pływania. W obiekcie będzie też jacuzzi na 14 osób. W części rekreacyjnej ulokowane zostaną również urządzenia do masażu karku, gejzery, leżanka z odpowietrzaniem i różnymi masażami. Będzie też łaźnia aromatyczna i sauna fińska. Na poziomie piętra będzie antresola z miejscami dla 150 osób.

Przed budynkiem pływalni powstanie parking na 60 samochodów, w tym dwa miejsca dla osób niepełnosprawnych, będzie przystanek dla autobusów komunikacji miejskiej oraz miejsce dla autobusów, które będą dowoziły dzieci ze szkół.

- W projekcie zagospodarowania terenu wokół jest także ujęte boisko do piłki plażowej, do badmintona oraz stół do tenisa. Zaprojektowane są też miejsca wypoczynku na terenie zielonym. Projektant zostawił też miejsce na basen zewnętrzny dla dzieci i basen z tzw. falą – mówił Paweł Mateja.

Co istotne, sam obiekt będzie nieco wyniesiony poza poziom gruntu. - Parter budynku będzie podniesiony o 3 metru nad poziom terenu ze względu na wymogi dotyczące rozprowadzenia wody basenowej i zlokalizowania niecek powyżej gruntu, ponieważ na tym terenie jest wysoki poziom wody gruntowej – tłumaczył urzędnik. - Elewacja budynku na poziomie parteru będzie wykonana cała ze szkła. Powyżej zostaną zamontowane okładziny ścian attykowych z sosny skandynawskiej i świerka skandynawskiego.

Z myślą niepełnosprawnych z poziomu terenu, z parkingu zaplanowano windę, która także będzie przeszklona i będzie wyjeżdżała na poziom parteru.

Przy wejściu głównym znajdzie się taras o powierzchni 20 metrów, na którym będzie można odpocząć.